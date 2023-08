Die Volkshochschule Wehr legt ihr Programm für das kommende Herbstsemester vor. Wieder gibt es ein gedrucktes Programmheft gemeinsam mit Bad Säckingen geben, teilt die VHS Wehr mit. Sie plant 148 Kurse geplant, offizieller Semesterstart ist am 18. September. Das Programmheft liegt ab sofort im gesamten Einzugsgebiet beider Volkshochschulen in vielen Geschäften sowie in den VHS-Geschäftsstellen aus.

Das vom Deutschen Volkshochschulverband empfohlene Jahresthema „vernetzt“ werde im neuen Programm der VHS Wehr durch zahlreiche Kooperationen abgebildet. Die Themenwoche „Ankommen“ in Kooperation mit der Mediathek der Stadt Wehr habe drei Veranstaltungen auf dem Programm, die sich mit dem Thema Migration befassen.

Als Schwerpunktthema „Fair Trade“ sei eine Kooperation mit dem Weltladen Wehr aufgebaut. Die Multivisionsshow „Weltreise zu Fair-Trade-Produkten“ finde am 29. September im KulTurm in Öflingen statt. Ein Kochkurs „Afrikanische Küche mit fairen Produkten“ am 23. September ergänze das Angebot, das während der „Fairen Wochen“ stattfinden werde.

In Kooperation mit dem städtischen Klimaschutzmanager und der Energieagentur Südwest werde es drei Vorträge zum Thema Energiesparen geben, die vor allem für Eigenheimbesitzer interessant seien, heißt es weiter.

Als neue Kooperationspartnerin ist laut Mitteilung die Tanzschule Iris Jäger gewonnen worden, mit zahlreichen Ballett- und Tanzkursen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ein umfangreiches Kursangebot im Hallenbad mit Babyschwimmen, Wassergewöhnung und Schwimmkursen für Kinder sowie Aquafitkursen für Erwachsene werde wieder in Kooperation mit der Schwimmschule Aquamotion angeboten. Außerdem werde es in Kooperation mit der Computerschule Fritz und dem Stadtseniorenrat ein stark aufgewertetes Kursangebot zum Thema Smartphonenutzung geben.

Erstmals werde es einen Vortrag zum Thema Hochsensibilität geben. Neu sei ebenfalls ein Workshop für die Reiseplanung mit der Weltenbummlerin Nadine Kiefer, die ihre Erfahrungen mit jungen Menschen teilen möchte, die sich auf die Reise begeben möchten.

Die Theatergruppe der Volkshochschule werde ihr neues Stück präsentieren: Hitchcocks Spionagekomödie „Die 39 Stufen“. Die Fotofreunde Wehr nehmen ihre Arbeit mit einem neuen Konzept wieder auf, das am 7. September allen interessierten Hobbyfotografen vorgestellt werde.

Ergänzungen zum Programm: Im Zuge der weiteren Semesterplanung und angesichts der neuen Strategie der „agilen Volkshochschule“ werden laut Mitteilung weitere Angebote kurzfristig nachgeschoben, die seien dann online (Homepage, Facebook, Instagram) abrufbar. Informationen zu den Kursen in der Geschäftsstelle, Hauptstraße 14, Telefon 07762 808601) sowie im Internet: www.vhs-wehr.de