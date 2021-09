von Hansjörg Bader

Erfreuliche Entwicklung bei den „Kreuzrettern“ der Kernstadt: Die Gruppe meldet drei neue aktive Helferinnen und Helfer. Sieben Personen gehören nun dieser Initiative an, die Ende der 1980er Jahre auf Vorschlag von Pfarrgemeinderat Wolfgang Eschbach gegründet worden war. Seither kümmern sich die Männer und eine Frau um die in Vergessenheit geratenen Flur- und Wegkreuze sowie Bildstöckle. Sie reparieren, restaurieren, frischen auf und erneuern nicht nur die Kleindenkmäler, sondern wollen auch, dass diese der Nachwelt erhalten bleiben. Die gepflegten christlichen Symbole sind zumeist Stiftungen, wurden erstellt, weil drohendes Unheil abgewendet wurde oder im Gedenken an tragisch Verunglückte. 40 sind es inzwischen an der Zahl, die in Wehr ehrenamtlich betreut werden. Weitere bislang in Privatbesitz befindliche kommen noch dazu. Deren vorige Besitzer sahen sich aus Altersgründen nicht mehr in der Lage, die Objekte selbst zu pflegen. „Wir springen für diese Leute ein und übernehmen anfällige Aufgaben“, wie der Sprecher der Kreuzretter Wolfgang Fügle sagt.

Vor zwei Jahren hat Fügle diese Rolle von Norbert Hauf übernommen. Noch vor Corona hatten sich fünf der ältesten Kreuzretter zurückgezogen, sind aber weiterhin unterstützend dabei. Was Wolfgang Fügle sehr freut. Er und seine Mitstreiter schätzen es, diese erfahrenen Männer zu Rate ziehen zu können. Deren Erfahrungsschatz und Wissen um die Wehrer Flur- und Wegkreuze bleiben gefragt. Die Althelfer kennen deren Geschichten und Hintergründe und wissen vor allem, in welchen Gewannen und Flurstücken diese stehen. Denn die Kreuze und Gedenksteine sind weit über das ganze Stadtgebiet verstreut. Solche sind auf dem Waldberg, auf der Zelg, dem Dinkelberg aber auch im Enkendorf und Hölzle zu finden.

In Zeiten von Corona traf sich die Gruppe etwas seltener, auch weil deren Hauptarbeit, wie Renovierungen und Erneuerungen etlicher Kreuze, weitgehend abgeschlossen ist. Besonders in den Anfangsjahren gab es für die Gruppe viel zu tun. Es gab kaum ein Kreuz in Wehr, das nicht durch Witterungseinflüsse geschädigt war. Morsches verfaulendes Holz, unansehnlich gewordene Kruzifixe, schlechte Standfestigkeit, diesen Mängeln mussten die Kreuzretter zuallererst zu Leibe rücken. In nächster Zeit will sich die Gruppe intensiv der Begrünung der Grundstücke widmen. Bereits begonnen wurde damit Wildblumenbeete als Bienenweiden anzulegen und auch Sonnenblumen anzupflanzen. Nach und nach sollen dann alle Plätze dieses Muster erhalten, wie Wolfgang Fügle und der Rechner der Wegkreuzretter, Klaus-Dieter Kasprzak, erklären. Die Neugestaltung findet bei der Wehrer Bevölkerung und auch Stadtbesuchern positiven Anklang. „Wir bekommen viel Lob und Anerkennung, gelegentlich auch eine Geldspende.“ Denn nur über Spenden lasse sich diese Arbeit finanzieren, so die beiden Teamplayer. Und die Kosten sind steigend, weil mehr Blumensaat und auch Blumenerde benötigt werden. Und, weil noch private Kreuze dazu gekommen sind.