Kunst und Kreativität existieren unabhängig von einer Pandemie, wie wir sie derzeit erleben. Eine künstlerische Idee lässt sich von einem Virus kaum beeindrucken. Es ist der öffentliche Zugang zu den Werken selbst, der den Kunstliebhabern momentan erschwert wird. Doch es gibt einen Lichtblick in der Wehrer Kulturszene: Die Verleihung des Lothar-Späth-Förderpreis findet am 10. Juni digital statt, wodurch jeder mit Interesse für die Malerei und einer funktionierenden Internetverbindung an der Vergabe des anerkannten Preises teilhaben kann.

Als sich die Jury – bestehend aus Elena Romanzin, Stephan Budian und Marion Linder – im März vergangenen Jahres zu einer ersten Sichtung der vorausgewählten Bildern trafen, waren die langanhaltenden Auswirkungen des Coronvirus noch nicht absehbar. Und zunächst schienen die Umstände die Preisvergabe nicht weiter zu benachteiligen. „Wir haben uns schnell entschieden,die Verleihung von 2020 auf 2021 zu verschieben. Das war insofern kein Problem, da wir den Preis fortan in einem zweijährigen Rhythmus vergeben wollen“, erinnert sich Michael Thater, der als Bürgermeister der Stadt Wehr im Stiftungsvorstand vertreten ist.

Nachdem sich abzeichnete, dass auch im Frühjahr 2021 keine Präsenzveranstaltung möglich sein wird, haben sich die Verantwortlichen für die Vergabe in einem virtuellen Rahmen entschieden. Primärer Veranstaltungsort bleibt die Stadthalle. Hier werden am 10. Juni die 15 ausgezeichneten Werke präsentiert. Die Preisträger sollen die Laudationen per Videoschalte mitverfolgen können. Auch die Schirmherrin der Veranstaltung, Anne-Sophie Mutter, wird sich mit einer Videobotschaft an die preisgekrönten Künstler richten.

Die Entscheidung die Verleihung digital durchzuführen sei durchaus kontrovers diskutiert worden, wie Thater, Romanzin und Vorstandsvorsitzender Ulrich Delhey beim Pressegespräch berichteten. „Gerade unsere Künstler legen Wert auf physische Zusammenkünfte, aber sie sind auch eine gefährdete Personengruppe“, erklärt Thater das Dilemma. Hinzu kommt der Zeitdruck: Im kommenden Herbst wird bereits der Wettbewerb um Lothar-Späth-Förderpreis 2022 ausgeschrieben. So wagt man nun das digitale Experiment, für das die Stadthalle bereits technisch aufgerüstet wird.

Lothar-Späth-Förderpreis Der Lothar-Späth-Förderpreis ist ein Kunstpreis, der an Künstlerinnen und Künstler mit geistiger Behinderung aus dem gesamten deutschsprachigen Raum verliehen wird. Gestiftet wurde der Preis im Jahr 2006 vom ehemaligen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, Lothar Späth. 2014 – zwei Jahre vor Lothar Späths Tod – wurde die gleichnamige Stiftung gegründet, die seither den Preis vergibt. Die diesjährige Verleihung findet erstmals online am 10. Juni von 15 bis 17 Uhr statt. Neben den drei Hauptpreisen werden zehn Anerkennungspreise und zwei Sonderpreise verliehen. Wer die Verleihung live im Internet verfolgen möchte, kann dies über die Homepage der Stiftung tun. Auf der Seite wird die Aufzeichnung der Preisverleihung auch nach dem 10. Juni noch abrufbar im Internet sein (www.lothar-spaeth-foederpreis.de).

Nach der Preisverleihung sind die Werke, sofern es die dann geltenden Corona-Bestimmungen erlauben, ab dem 13. Juni in der Galerie des Alten Schlosses zu sehen – eine Ausstellung mit künstlerischem Hochkarat, wie die Jury-Vorsitzende Romanzin ankündigt. „Ich bin begeistert von der Qualität“, betont Romanzin, die somit auch die Bedeutung des Förderpreises hervorhebt: „Es handelt sich hier nicht um eine nette Erwähnung, sondern um einen Kunstpreis.“