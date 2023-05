Das Sumpfernie-Orchester bilanzierte eine gelungene Fasnacht. Aber nicht nur, das letztjährige Seifenkistenrennen war besser besucht und hatte deutlich weniger Arbeitsstress verursacht. Die Sumpfer richten das Öflinger Seifenkistenrennen aus und sind aus dem Festkalender der Vereine nicht mehr wegzudenken. Zur diesjährigen Hauptversammlung erschienen über 80 Prozent der aktiven Musiker. „Die Verbundenheit ist eigentlich weiterhin sehr gut, nur bei den Proben sollte wieder Regelmäßigkeit einkehren“, sagte Vize-Sumpfer und der musikalische Leiter Dirk Volle.

Die Sumpfer sind im Öflinger Vereinsleben ein verlässlicher Partner. Der Musikverein profitiert bei seinen Veranstaltungen und die Öflinger Zunftabende können im Hintergrund mit der Unterstützung der Truppe rechnen. Das kam fast schon beiläufig bei der Hauptversammlung raus: Die Zunftabende werden am dritten Januar-Wochenende 2024 stattfinden. Obergeiger Bernhard Küpper signalisierte auch: „Wir machen da mit.“ Der Vorsitzende musste für den einstimmigen Beschluss der anwesenden aktiven Musiker gar nicht viel reden. Eine Selbstverständlichkeit für die homogenen Edelfasnächtler. Die Öflinger Fasnacht 2024 wird mit einem normalen Ablauf geplant, bestätigte Volle die Vorhaben. Vor Ort und zwei, drei mehr überregionale Auftritte sind vorgesehen. Dazu ist kurzerhand der Mitgliedschaftsbeitrag auf 50 Euro erhöht worden. Die stark gestiegenen Buskosten waren ausschlaggebend für den Beschluss, schließlich soll kein Eigenanteil für die Ausfahrten entstehen.

Im Rückblick wurden die letztjährigen Neuerungen kurz diskutiert und – wen wundert es – als richtige Entscheidungen bestätigt worden. Nichts mehr mit dem vermeintlichen Fluch vom Regenwochenende beim Seifenkistenrennen. In den letzten zwei Jahrzehnten Seifenkistenrennen am ersten Augustwochenende war tatsächlich immer schlechtes Wetter. Der Termin Mitte Juli hat noch weitere Vorteile. „Wegen den Sommerferien ist der alte Termin für viele Väter einfach unpassend“, so Küpper.

Ehrungen

Als ältester Sumpfer glänzte Dieter Seelisch durch 100 Prozent Probeteilnahmen. „Wir harmonieren über die Generationen hinweg“, kam in seinen anerkennenden Dankesworte für die Aktiven heraus. Der wiedergewählte Kassierer Philipp Brunner war ebenfalls immer bei den Proben dabei. Als aktiver Sumpfer wurde André Langbein für seine viertel Jahrhundert Mitgliedschaft geehrt. Danach kam ein kurzer Unterbruch: Sumpferchef Küpper kündigte sein letztes Jahr als Vorsitzender an. Mit Volle als sein Vize und einem stabilen Beisitzerteam werde ein Nachfolger gefunden, waren die ersten Andeutungen klar vernehmbar. Schließlich hat das Sumpfernie-Orchester einen stetigen Zuwachs in Öflingen.