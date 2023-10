Wehr – Einmal mehr haben sich die Servicegemeinschaft Wehr und die Stadt Wehr an einen Tisch gesetzt und bieten – nach einem Naturparkmarkt im Frühjahr – eine weitere Veranstaltung für die Bürger und die Freunde der Stadt an.

Insgesamt zehn Foodtrucks werden sich am Sonntag, 8. Oktober, ab 11 Uhr entlang der Wehrer Hauptstraße aufstellen und eine kulinarische Mischung aus klassischen und modernen Speisen anbieten. „Es wird Herzhaftes und Süßes mit dabei sein“, verspricht der Vorsitzende der Servicegemeinschaft Wehr, Stefan Ruthe. Bis 18 Uhr dürfen sich die Besucher durch die Trucks probieren und Freunde treffen.

Neben Burger oder Gegrilltem sind Eis oder Crêpes im Angebot. Ein Magnet dürfte sicher auch der Star der Käsekuchen-Gilde, „Stefans Käsekuchen“ vom Freiburger Wochenmarkt sein, dessen Spezialität über die Region hinaus bekannt ist.

Um das Foodtruck-Fest in Wehr ein wenig zu untermalen, werden sich nicht nur in der Hauptstraße der Innenstadt, sondern auch im Außenbereich die ansässigen Händler in den Geschäften ab 13 Uhr mit einem Verkaufsoffenen Sonntag an der Veranstaltung beteiligen. Insgesamt 40 Geschäfte werden sich an diesem Sonntagmittag präsentieren.

Doch ein Fest wäre keines, wären nicht auch Musik und Tanz mit dabei. Die „Dance Factory“ aus Wehr präsentiert sich auf dem Wehrer Talschulplatz und mit „Dance for Kids“ sind auch die Jüngeren der Gruppe mit dabei. Die Stadt Wehr wird mit einem Infostand auf dem Schulplatz vertreten sein und alle Fragen zum Thema „Energie“ beantworten. Vorsitzender Stephan Ruthe freut sich darauf, den Händlern aus Wehr einmal mehr eine Plattform zu bieten. Immerhin musste der Handel bedingt durch Corona, dem Ukrainekrieg und der darauf folgenden Inflation einige Federn lassen. „Vor allem im ersten Halbjahr machte uns das ordentlich zu schaffen“, erinnert sich Ruthe. Dann habe sich nach einer gewissen Zeit ein Gewöhnungseffekt bei den Kunden eingeschlichen. „Die Inflation ist immer noch da, aber die Leute geben wieder mehr Geld aus“, sagt er.

Trotzdem wünsche er sich, dass sich noch mehr Menschen aus dem Ort für einen Einkauf in der Innenstadt entscheiden, und so wieder für mehr Belebung sorgen. „Wer nicht während der Öffnungszeiten kommen kann, dem bieten viele Geschäfte über eine Internetseite als weiteres Standbein auch eine Lieferung bis zur Haustür an“, betont der Vorsitzende der Wehrer Servicegemeinschaft.