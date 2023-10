Der Obst- und Gartenbauverein Öflingen konnte bei seiner Hauptversammlung auf ein arbeitsreiches Jahr 2022 zurückblicken. Es gab kaum einen Monat, wo dieser nicht etwas auf seiner Vereinsagenda stehen hatte. Was den Verein etwas in die Bredouille gebracht hat – das Ausscheiden von Dörte Strittmatter aus dem Amt der Vorsitzenden vor einem Jahr. Für sie konnte bis heute kein Ersatz gefunden werden. Seither wird der Verein von einem Trio geleitet. Eine Übergangslösung, die der Verband akzeptiert. Ändern wird der Verein den Tagungsmodus. Statt im Herbst sollen künftig die satzungsgemäßen Hauptversammlungen im Frühjahr stattfinden um einen näheren zeitlichen Bezug zum abgelaufenen Kalenderjahr zu haben.

Was alles stattgefunden hat an Aktivitäten und wie es finanziell um den Verein bestellt ist, darüber berichtete Rechnerin Uta Baumann auch in Vertretung des verhinderten zweiten Vorsitzenden Winfried Baumgartner. Die Arbeit an der Natur, der Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern und die gewonnenen Erkenntnisse und Tipps an Anfänger im Gartenbau weiterzugeben, das sind die Wesenszüge des Vereines. Diese Punkte zu erfüllen, das gelang. Etwa bei den Projekttagen in der Öflinger Schule. Da wurden Wildbienennisthilfen gebastelt und ein Wildblumenbeet auf dem Schulplatz angelegt. Wildblumenbeete sind nicht nur eine Augenweide, sie bieten auch ein großes Nahrungsangebot für blütensuchende Insekten wie Bienen, Hummeln und Schmetterlinge, so Baumann. Erwähnt wurden auch die 200 Pflanzen die gesetzt wurden als Beitrag zur Versorgung von Wildbienen. Sie sind nicht nur in Öflingen, sondern auch in Bad Säckingen und Wehr zu finden. Auch der Wehrer Novartis-Naturgarten wurde im Jahresbericht erwähnt. Vorträge, Exkursionen und die Pflege von Biotopen rundeten das Jahresprogramm ab.

Auch in Zukunft möchte der Verein seiner Philosophie „Natur und Garten“ treu bleiben und ohne Einsatz von Giften und synthetischer Schädlingsbekämpfung auskommen. Geplant sind Teilnahmen an Samentauschbörsen, Kräuterwanderungen, Schnittkursen und ein Aktionstag mit Werkzeugpflege.

Kassiererin Uta Baumann berichtete von einer gesunden Finanzlage. Dafür sorgte neben Spenden und Zuschüssen ein außergewöhnlicher Zustupf, denn anlässlich ihrer Auflösung hat die BUND-Ortsgruppe den Gartenbauverein großzügig bedacht.

Die Teilwahlen erbrachten keine Veränderungen im Vorstand: Der Posten des Vorsitzendern bleibt vakant, stellvertretender Vorsitzender bleibt Winfried Baumgartner, Kassiererin Uta Baumann und Schriftführer Bernhard Keser. Beisitzer sind Michele Campagna, Marko Celic, Werner Eckert, Susanne Schneider, Christine Strittmatter und Pius Wunderle.