Hohe Ehrung für zwei treue Schützenbrüder: Für 50 Jahre Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund wurden Werner Frei und Helmut Grässlin mit der goldenen Verbandsehrennadel ausgezeichnet. Die Vorsitzenden der Wurftaubenschützen Hochrhein (WTH) Fritz Rotzler und Klaus Reisle übergaben bei einer Feier im Vereinsheim der Wehrer Trapschützen die Urkunden und Nadeln. Ebenfalls geehrt wurde Wolfgang Bauhofer. Dieser ist seit 25 Jahren bei den Schützen.

Die Zusammenkunft der Tonscheibenschützen im Wehrer Schießsportzentrum Vogtsboden galt primär den Ehrungen, sekundär aber auch einem Dank an die Vereinsmitglieder für deren Mithilfe am 1. Mai. Denn Helferinnen und Helfer waren wieder in großer Zahl dabei, als es galt Ausflügler und Wanderer am „Tag der Arbeit“ auf dem Vereinsareal zu bewirten. „Ohne euere Unterstützung hätten wir die Arbeit nicht geschafft“, so das Lob von Vereinspräsident Fritz Rotzler an die 25 Helfer und Helferinnen.

Kostenfaktor Modernisierung

„Bei der derzeitigen Vereinslage sind wir auf alle Einnahmen angewiesen, um schnell von unseren Schulden herunter zu kommen“, so der Präsident zur aktuellen finanziellen Situation. Der Verein musste in den vergangenen Jahren Gelder in sechsstelliger Höhe in die Modernisierung und Sicherheit seiner Schießanlage stecken, und auch immer wieder von den Behörden geforderte Nachbesserungen vornehmen, um auf die aktuellen Standards zu erfüllen.“ Heute können wir sagen, dass es in Deutschland keine bessere Anlage gibt“, erklärte der Präsident und betonte: „Wir sind technisch und logistisch voll auf der Höhe der Zeit.“

Die Feststellung Rotzlers freute natürlich auch die beiden Geehrten Grässlin und Frei. Beide waren bei der Gründung des Tontaubenvereines Hochrhein mit Sitz in Wehr 1975 dabei. Zu diesem waren die beiden Geehrten über die Rheinfelder Sportschützengesellschaft gekommen, die zunächst ihre sportliche Heimat war. Helmut Grässlin übernahm nach Mitarbeit im Vorstand das Amt des Vorsitzenden in Wehr. Dieses Amt führte der Geehrte 18 Jahre lang aus. Werner Frei war über viele Jahre baden-württembergischer Landesreferent für Wurftauben.

Was er in dieser Zeit an Erfahrungen sammeln und an Erkenntnissen gewinnen konnte, floss später mit in die Wehrer Planungen für das neue Schießsportzentrum ein. Was dazu führte, dass den Schützinnen und Schützen heute im Vogtsboden eine vorbildliche und geradezu mustergültig zu nennende Anlage zur Verfügung steht. Hoch über dem Wehrer Juch sind derzeit Jäger, Trapschützen mit ihren Schrotflinten sowie Kleinkaliber und Pistolenschützen zu finden.