Wehr – Die Mitgliederzahlen des Fördervereins des FC Wehr stagnieren. Als enges Bindeglied zum Hauptverein sind manch großzügige Unterstützungen im vergangenen Geschäftsjahr übergeben worden. Die Gönner im Förderverein beteiligen sich mit Sach- und Kostenübernahmespende an den Aktivitäten der Fußballer. Der vereinseigene Bus erleichtert die Fahrten zu den Auswärtsspielen, ist im Unterhalt aber ein großer Kostenfaktor.

„Wir werben wieder verstärkt um weitere Neumitglieder“, sagte Vereinsvorstand Hans-Peter Schlageter bei der Hauptversammlung am vergangenen Freitag in der Vereinsgaststätte. Kurz nach dem längeren Todengedenken für die verstorbenen Mitglieder sprach Schlageter sofort die Mitgliedersituation im Förderverein an. Dereinst über 50 Mitglieder und aktuell nur 28. „Das wollen wir ändern“, so Schlageter. Die Zukunft der Förderer liege auch bei den Alten Herren, die noch ihre fußballerische Leidenschaft ausüben. Aber gezielt im Förderverein eingebunden werden sollen. Da meldete sich FC-Vorstand Matthias Kaiser sofort zu Wort: „Auf die Aktiven setzten wir selbstverständlich auch.“ Förderverein wie Hauptverein machen sich zur recht frühzeitig Gedanken über die anstehenden Personalveränderungen in den Vorständen. An den Kosten für Unterhaltsmaßnahmen kann nur bedingt etwas reduziert werden. Mal sind es neue Bremsbeläge, dann der nötige Service für die TÜV-Prüfung und „schnell waren 2500 Euro zusammen“, sagte Schlageter. Die Vorteile eines eigenen Busses für den Verein überwiegen. Etwa bei den Fahrten der A-Jugend zu den Auswärtsspielen. Es sei die gute Infrastruktur im Verein, die beibehalten werden soll, gar müsse. Im allgemeinen Spielbetrieb der Fußballjugend werde einiges erst ermöglicht, was im Hauptverein nicht möglich sei.

Mit einer kleinen Veränderung gingen die vollständigen Neuwahlen über die Bühne. Michael Sutter ist zum neuen Vize-Vorsitzenden gewählt worden. Beate Baumgartner bleibt Kassiererin, Michael Hoffmann macht als Schriftführer weiter. Beisitzer sind Bruno Müller und Thomas Kaiser.

Der Förderverein hat die Aufgabe, Sponsoren und Förderer für den FC an den Hauptverein zu binden. Die Mitgliedschaft startet bei 65 Euro pro Jahr.