Die Firma Yokogawa, zu welcher die Rota Yokogawa am Standort in Wehr gehört, blickt bereits auf eine lange Firmengeschichte zurück und ist mittlerweile in 156 Ländern aktiv. Geschäftsführer Frank Schramm begrüßte unlängst den CDU-Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner am Standort in Wehr. Er erläuterte die Produktpalette. Frank Schramm unterstrich, dass Rota Yokogawa zu einem der vier größten Hersteller von „Coriolis“-Durchflussmessgeräten gehört und weltweit führend in der Genauigkeit der Messsysteme sei.

Felix Schreiner zeigte sich beeindruckt von der Entwicklung des Unternehmens, das kontinuierlich wachse. So beschäftige Rota Yokogawa zwischenzeitlich 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Wehr. „Ich freue mich zudem, dass Rota Yokogawa die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen fest in der Unternehmensstrategie verankert hat“, sagte Felix Schreiner, der als Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Mitglied im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung ist. Beim Betriebsrundgang erläuterte Geschäftsführer Frank Schramm die vollautomatische Kalibrieranlage, die das Herzstück der Produktion bei Rota sei.

Im Rahmen des gemeinsamen Austauschs unterstrichen Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner wie auch Bürgermeister Michael Thater die Bedeutung einer guten Infrastruktur, um Fachkräfte für die Region zu gewinnen. Hier wurden die Hochrheinautobahn 98 wie auch die Elektrifizierung der Hochrheinbahnstrecke genannt.