von Hrvoje Miloslavic

„Andere Kinder haben auch schöne Eltern“ lautete der Titel des Bühnenprograms von Sebastian Lehmann, der am Sonntag in der Wehrer Stadthalle gastierte. Die unterhaltsame Aneinanderreihung von telefonischen Dialogen mit seinen Eltern fand das große Gefallen des Publikums. Mit viel Witz und Ironie widmete sich der aus Freiburg stammende Wahl-Berliner einem immer brandheißen Dauerthema: Seinen Beruf kann man wechseln – Sohn bleibst Du aber ein Leben lang.

Inwieweit nun die Eltern-Sohn-Beziehung auf authentischen biografischen Fakten beruht, mag dahingestellt bleiben. Leicht hat es Sebastian Lehmann jedenfalls nicht. Wie so viele jungen Menschen, die sich aus der Enge der süddeutschen Provinz aufmachen, um im Großstadtdschungel Berlins mit dem geschärften Blick geisteswissenschaftlicher Studienerkenntnisse dem wahren Leben auf die Spur kommen, hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Regelmäßige Telefonate mit den Eltern in Freiburg und ein gähnend leeres Bankkonto sorgen dafür, dass der tragische Held immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Als nicht gerade hilfreich erweist sich, dass er im Gegensatz zu seinem beruflich erfolgreichen Bruder im Telefonbuch seiner Eltern nur als „Sohn 2“ geführt wird, der Nachbarssohn inzwischen ein Medizinstudium absolviert hat und ein Anruf bei den Eltern der Freundin mit einem trockenen „Ach, Sie sind es!“ quittiert wird. Während Mama Lehmann ob des Wissens um die Lebensuntüchtigkeit ihres Sohnes in der traditionellen Rolle der sich sorgenden Mutter aufgeht, sieht der selbstbewusst auftretende Vater auch positive Aspekte: „Ich freue mich für Dich, dass Du einen solch großartigen Vater hast.“ An Selbstironie fehlt es Sebastian Lehmann dabei nicht, wenn er die Telefonate mit seinen Eltern zur Frühstückszeit stattfinden lässt, das er – ganz studentisches Klischee – in der Regel am späten Vormittag gegen 11.30 Uhr einzunehmen pflegt.

Auf der Bühne scheint es wie im richtigen Leben zu sein. Von geliebten Menschen muss man auch einmal eine Auszeit nehmen. Lehmann gibt Gedichte zum Besten, wendet sich damit einem anderen Genre zu, holt dabei aber auch zum bittersüß getränkten Gegenschlag aus. „Dichter ist die schlimmste Berufswahl, die man Eltern antun kann“, erklärt Lehmann seinem Publikum. Dieses quittierte seine im Stile des Poetry-Slam präsentierte Direktübersetzungen sinnfreier Texte von Musikhits wie „Ice, Ice Baby“ von Vanilla Ice oder Lady Gagas „Poker Face“ mit großem Applaus.

In geografischer Hinsicht schließt sich der Kreis seines Programmes ausgerechnet im fernen Mecklenburg-Vorpommern, wo er pandemiebedingt einen Kleingarten angemietet hat, um einem neuen Hobby nachzugehen. In breitester Berliner Mundart gibt ihm Kleingartennachbar Heinz gute Tipps für ein erfolgreiches Leben als Kleingärtner. Doch es kommt, wie es kommen muss: Heinz stammt ursprünglich aus Lörrach.