von Roswitha Frey

Die Zuhörer konnten in der Stadthalle Wehr am Sonntag zum Auftakt der Schlosskonzerte-Saison einen unterhaltsamen Streifzug durch Klassik, Tango, Jazz und Klezmerunternehmen. Der Pianist Georgi Mundrov hatte befreundete Musiker mitgebracht, mit denen er schon oft gespielt hat, allen voran den Klarinettisten Roman Kuperschmidt. Als Stargast war erstmals die Sängerin Shai Terry aus Israel dabei, die mit ihrer gewinnenden Bühnenausstrahlung, ihrem Esprit und ihrer Opernstimme das Publikum bezauberte.

Die zweite Solistin, die Geigerin Laura Ochmann, konnte wegen Erkrankung nicht auftreten. Der erste Teil stand unter dem Motto „Klassisch und heiter“. „Maestro“ Mundrov legte mit leichthändigem Schwung einen Neapolitanischen Tanz von Tschaikowsky auf die Tasten. Dann klinkte sich im Menuetto Capriccio von Carl Maria von Weber der Klarinettist Kupferschmidt mit betörend weichem und sanglichem Spiel ein. Im Ensemble mit dem Akkordeonisten Alik Texler, dem Kontrabassisten Don Hein und dem Schlagzeuger Eduardo Davidko interpretierten sie besonders einprägsame Stücke wie den hinreißend eleganten Walzer aus Schostakowitschs „Jazz Suite“. Auch im rasanten Säbeltanz von Chatschaturjan legten Mundrov & Friends enorme Verve, rhythmisches Feuer und instrumentale Klasse vor.

In zwei Tangos von Astor Piazzolla trafen der Tastenmagier Mundrov, der Klarinettenzauberer Kuperschmidt und ihre gewieften Mitmusiker wunderbar die Stimmung zwischen Melancholie, Wehmut und Sehnsucht in „La Muerte del Angel“ und der Leidenschaft und dem schwelgerischen Tangogefühl im „Libertango“. So sprühend und funkelnd in der Spielfreude klang dieser Tango, mit wilder Lust am Improvisieren, dass es fast wie eine Session klang.

Vokale Glanzpunkte im vielseitigen Programm setzte die junge Opernsängerin Shai Terry, die mit ihrem verführerischen, leuchtkräftigen Mezzosopran in der Habenera aus „Carmen“ die Zuhörer becircte. Die betörende Carmen ist eine Paraderolle für die israelische Künstlerin, die in großen Opernpartien ebenso für sich einnimmt wie in dem beschwingten „I could Have Danced All Night“ aus dem Musical „My Fair Lady“. Voller Charme und Verve sang Shai Terry diesen reizenden tänzerischen Song des Blumenmädchens Eliza.

Die Opernsängerin hat aber auch einen engen Bezug zur Klezmermusik. Und so war sie im zweiten Teil mit traditionellen Melodien aus der jüdischen Klezmer-Musik mehrmals zu erleben. In diesem Teil war auch Roman Kuperschmidt ganz in seinem Element, ließ seine Klarinette lachen und weinen, juchzen und tanzen. Beschwörend, kantabel und wehmütig klang sein Spiel in dem Lied „Jahre kommen, Jahre gehen“ aus dem Musical „Anatevka“. Kuperschmidts beredte, quirlige und agile Klarinettenstimme, der charakteristische Klang des Akkordeonisten, der virtuose Elan von Mundrov am Flügel rissen das Publikum auch in dem bekannten „Wenn ich einmal reich wär“ mit.

Anrührend und bewegend wurde es in dem Lied „Papirosen“ über einen armen jungen Verkäufer auf der Straße, das Shai Terry emotional ergreifend sang. Auch das Lied „Donna, Donna“, von ihr mal auf jiddisch, mal auf deutsch gesungen, hatte große Intensität und Eindringlichkeit. In inspiriertem Dialog mit Kuperschmidts Klarinette sang Shai Terry „Bei mir bist du schön“ mit jazzigem Flair und swingendem Sound. Ein Höhepunkt war ihr eindringlicher und berührender Gesang in ihrer Muttersprache hebräisch in einer Liebeserklärung an das „Goldene Jerusalem“. Zum Mitklatschen animierte das schwungvolle, tänzerisch ausgelassene „Hava Nagila“ zum Ausklang dieses facettenreichen Klassik-Klezmer-Abends.