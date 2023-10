Wehr – Die neue Wehrer Kulturamtsleiterin Katharina Reitinger hat ihr erstes Konzert mit dem Bläserensemble Profive in der Stadthalle vorgestellt. Auf dem Programm des ersten Schlosskonzerts der Saison lächelten vier Herren und eine Dame den Besuchern entgegen. Doch auf der Bühne war dann eine reine Herrenrunde des Bläserquintetts Profive zu erleben. Flötistin Wally Haase war nicht dabei und es gab auch an anderen Pulten neue Gesichter. Obwohl umbesetzt, präsentierte sich das Ensemble als fabelhaft aufeinander eingespieltes Team, das in punkto Dynamik einen gemeinsamen Nenner fand.

An der Flöte erlebte man Stefan Albers, an der Oboe Alexander Ott; Andreas Berger führte vor, wie beweglich man Horn und Albrecht Holder, wie zupackend man Fagott spielen kann. Manfred Lindner demonstrierte die Kunst des Klarinettenspiels. Die „Profive“-Quintettisten zeigten eine ausgewogene Brillanz der fünf Einzelstimmen und bestachen in den Quintetten der Klassik durch ein perfektes, geistvolles Spiel. Das begann bei dem frühen Haydn-Divertimento in B-Dur (mit dem berühmten St. Antoni-Choral), dem die Interpreten musikalisch Gerechtigkeit widerfahren ließen. Mit den Bläserquintett-“Erfindern“ Franz Danzi und Anton Reicha – letzteres hatte für das klassische Bläserquintett eine ähnliche Funktion als Wegbereiter wie Haydn für das Streichquartett – ging es weiter.

Im zweiten Teil folgten französische Kammermusik mit Flöte (Jacques Ibert) und das Ohrenschmaus-Finale, die Harmoniemusik zur Oper „Die Zauberflöte“ von Mozart. Schon davor konnte man die inspirierte Musikalität des Ensembles in den Werken von Danzi und Reicha bewundern, die zu den besten Schöpfungen dieser Gattung gehören. Was der Beethoven-Zeitgenosse Reicha komponiert hat, sind Meisterwerke. In seinem Es-Dur-Quintett op. 88 Nr. 2 wurde Profive den Ansprüchen an Spieltechnik, bläserische Virtuosität, Ausdrucks- und Stimmungsvielfalt spielend gerecht. Das Publikum war recht zahlreich und ging gerne mit auf diese Entdeckungsreise in das Land der Bläserkammermusik, denn nicht immer hört man eine solch hohe Schule der Bläserkunst. Auch die Neubesetzung ist stimmig.

Die Schlosskonzerte: In der Aboreihe folgt mit „Klassik in der Stadthalle“ am 26. November, 19 Uhr, das Adventskonzert des Oberrheinischen Sinfonieorchesters Lörrach. Vorverkauf: Tourist-Info Wehr.