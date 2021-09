von Michael Gottstein

„Gott hat wirklich seinen Segen auf das Kuh-Projekt gelegt“, sagte der evangelische Pfarrer Peter Hasenbrink, als er mit Karl-Wilhelm Frommeyer, Lutz Jacobi und Werner Eckert die Neuigkeiten verkündete: Es sind mehr Spenden eingegangen als erwartet und in den neuen Ställen in Indien stehen 40 statt 30 Kühe. Dennoch werden weiterhin Spenden für die Community Development Society (CDS) benötigt.

Spendenkonto Evangelische Kirchengemeinde Wehr und Öflingen, IBAN-Nummer DE24 6845 2290 0022 0202 00, Sparkasse Hochrhein, BIC: SKHRDE6WXXX, Verwendungszweck: „Indienprojekt“.

Als die evangelische Kirchengemeinde 2019 ihren Spendenaufruf für das Kuh-Projekt veröffentlichte, sah das Vorhaben sehr ambitioniert aus: Man wollte 100.000 Euro sammeln, um bei der indischen Stadt Anand einen Kuhstall aufzubauen. Milchprodukte sind in Indien zunehmend beliebt, und mit dem Erlös möchte die CDS ihre vielfältigen Sozial- und Bildungsprojekte finanzieren und damit unabhängiger von Spenden werden. Die CDS arbeitet konfessionell unabhängig, aber „aus dem Geiste christlicher Nächstenliebe“, erklärte Pfarrer Hasenbrink.

Manoj Macwan von der CDS besucht den neuen Kuhstall im indischen Anand. | Bild: CDS

Der Kirchenbezirk Hochrhein und die Organisation Brot für die Welt gaben je 15.000 Euro, den Rest sollten private Spender aufbringen. „Wir haben damit gerechnet, dass wir das Geld bis 2023 zusammenbekommen, wenn wir den Abschlussbericht für Brot für die Welt schreiben müssen“, so der Öffentlichkeitsbeauftragte Karl-Wilhelm Frommeyer. Aber dank der Großzügigkeit der Menschen sind bereits 75.000 Euro eingesammelt.

Die Arbeiten

Die Bauarbeiten in Indien verliefen zügig und nach Plan. Im August 2020 wurde das Gelände eingeweiht, im September der Brunnen gebohrt und die Elektroverkabelung gelegt. Im Januar 2021 waren die Ställe und Nebengebäude fertig, sodass die CDS die ersten zehn Kühe kaufte. Die Milch wird an eine örtliche Molkerei geliefert. Bis Juni waren 20 Kühe im Stall, im Juli kamen 20 weitere hinzu, von denen zehn trächtig sind. Neun Personen aus der Kaste der Dalits („Unberührbare“) wurden zu Fachkräften geschult und haben einen festen Arbeitsplatz. „Der Wissenstransfer funktioniert also, und das ist ein ganz wichtiges Anliegen der Entwicklungsarbeit“, so Frommeyer. Neben den Arbeitern und ihren Familien profitieren die Kleinbauern, die das Futter für die Kühe liefern.

Die Finanzierung

Frommeyer erwartet, dass das Projekt jährlich 10.000 bis 15.000 Euro erwirtschaften wird, um die Arbeit der CDS zu finanzieren – das entspricht der Hälfte des Bedarfs. „Früher mussten wir zusehen, dass wir 30.000 Euro pro Jahr zusammenbekommen“, sagte Werner Eckert. Freilich brauchen die Helfer noch Spenden, zumal die Verkaufsstände und Indien-Tage, mit denen die Familie Eckert und ihre Unterstützer sonst das Geld erwirtschaften, abgesagt wurden.