Der Wehratal-Hirsch ist wieder da! Er ist etwas kleiner als sein Vorgänger aus Plastik, aber dennoch ist er auf seinem Platz in exponierter Lage im Wehratal weithin sichtbar. Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf dem Hirschsprung im Wehratal eine neue – diesmal zweidimensionale – Hirschskultptur aufgestellt. „Ich will hierher zurück“, steht auf beiden Seiten der Figur – ein freundlicher Gruß an die Behörden, die den Vorgänger-Hirsch im August vergangenen Jahres abgeräumt hatten. Aus naturschutzrechlichen Gründen, denn der Standort liegt in einem Staatswald, der als FFH-Gebiet geschützt ist. Die Felsnadel selbst stellt zudem ein nach Paragraf 30 Bundesnaturschutzgesetz und EU-Recht geschütztes Felsbiotop dar. Das Aufstellen der Hirschskulptur, noch dazu durch Verschraubung im Fels, verstoße damit gleich mehrfach gegen bestehende Schutzvorschriften, so das Landratsamt Waldshut damals.

Erstmals war der Hirsch im Frühjahr 2016 aufgetaucht, wenige Monate später aber ebenso plötzlich wieder verschwunden. Ob die Behörde den kleineren Hirsch nun dulden oder ebenfalls entfernen wird, war am Montag vom Landratsamt nicht zu erfahren.