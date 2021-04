von sk

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag, 5./6. April, Zugang in einen privaten Gartenbereich in der Klingenstraße. Sie gingen zu den dortigen Bienenstöcken und zündeten diese an.

Zwei brannten laut Polizeibericht komplett aus und eines wurde stark beschädigt. Zwei Völker der Gattung „Apis mellifera camica“ sind verstorben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Tat ereignete sich um etwa 1.30 Uhr.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (Telefon 07761/93 40) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um die Klingenstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.