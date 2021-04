Wehr vor 5 Stunden

Unbekannte brechen in Bürocontainer in der Todtmooser Straße ein

Ein Einbruch in einen Bürocontainer auf einem Werksgelände in der Todtmooser Straße wurde einer Sicherheitsfirma in der Nacht zum Montag in Wehr gemeldet. Die Polizei sucht Zeugen.