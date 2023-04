Für drei Monate soll im Sommer die Kreuzung Schopfheimer Straße/Todtmooser Straße/Hauptstraße für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen gesperrt werden. Dies teilte Bürgermeister Michael Thater in einer Gemeinderatssitzung Mitte März mit.

Im April soll im Detail auf einer Einwohnerversammlung zu den Baumaßnahmen informiert werden. Die Arbeiten am Ärztehaus gehen weiter. Trotz überplanmäßiger Ausgaben für die letzten zwei Vergaben läge man noch im Kostenrahmen, so Thater.

Warum erst nach der Eröffnung der Märkte im Brennet-Areal?

Bereits mehrfach hatte der Bürgermeister die kommenden Einschränkungen an einem der wichtigsten Wehrer Knotenpunkte angekündigt. Um diesen Bereich geht es dabei:

Das nördliche Ende der Hauptstraße: Hier treffen Schopfheimer und Todtmooser Straße aufeinander. Mit der Eröffnung der Märkte Im Hammer ist eine stark frequentierte Zufahrt hinzugekommen. | Bild: Maptiler

Dass die Sanierung erst nach der Fertigstellung der Verbrauchermärkte begonnen werde, läge an der unerwarteten Schließung des Gewerbekanals – so der Bürgermeister auf Rückfrage der Stadträte Paul Erhart (CDU) und Hans-Peter Zimmermann (FDP).

Einwohnerversammlung Der Gemeinderat lädt am Donnerstag, 20. April, 19 Uhr zu einer Einwohnerversammlung in die Stadthalle ein. Thema werden die für den Sommer geplanten Straßenarbeiten am Knotenpunkt „Im Hammer“ sowie der aktuelle Sachstand zum Neubau des Ärztehauses sein. Besonders über die erheblichen Verkehrsbehinderungen soll informiert werden.

Die Stilllegung wurde von Brennet-Chef Stephan Denk im Sommer 2019 vorgeschlagen und Anfang 2021 umgesetzt. Damit habe sich die Entwässerung in diesem Bereich sehr verändert: „Das ist der wesentliche Grund, warum die Baustelle im Nachgang kommt und wesentlich größer als erwartet wird“, so der Bürgermeister.

Zudem seien die Wasserleitungen am Knotenpunkt sanierungsbedürftig und die Brennet-Gebäude sollen an das städtische Nahwärmenetz angeschlossen werden.

Die Straßenarbeiten dauern mehr als sechs Monate

Im ersten Schritt solle nun der Kreuzungsbereich selbst saniert werden. Hier rechnet Thater mit einer dreimonatigen Sperrung. Die Innenstadt werde aus südlicher Richtung weiterhin bis zum Kronenparkplatz erreichbar bleiben.

Eine auf eine bis mehrere Wochen befristete Fußgängerzone, so wie von Claudia Arnold (Grüne) angeregt, werde es nicht geben, so Thater: „Die Geschäfte leben nicht von Laufkundschaft.“

Aus Zufahrt Im Hammer soll echte Kreuzung werden

Im nächsten Schritt solle dann die Zufahrt „Im Hammer“ saniert und ein Stück nach Norden verlegt werden. So solle eine „echte“ Kreuzung entstehen, die besser einsehbar sei, so Thater. Auch dieser zweite Zufahrtsweg zu den Verbrauchermärkten werde voraussichtlich für drei Monate gesperrt.

Anschließend seien noch Arbeiten an der Todtmooser Straße notwendig. Hier werde vermutlich einige Monate der Verkehr einspurig geführt. Die Vorfahrtsregelung werde sich nach den Arbeiten nicht ändern, so die Stadtverwaltung. Für einen Kreisverkehr sei leider der Platz nicht ausreichend, so Thater.

Wie sieht es mit den Kosten für das Ärztehaus aus?

Während der Straßenarbeiten sollen die Arbeiten am Ärztehaus weitergehen. Aktuell wurden die Fensterarbeiten für die Ladengeschäfte im Erdgeschoss und die Blechnerarbeiten vergeben. Aktuelle Kostensteigerungen treffen nun auch die städtische Großbaustelle: Die Fensterarbeiten wurden mit knapp 237.000 Euro rund 40.000 Euro teurer als geplant und auch die Blechnerarbeiten kosten mit knapp 41.500 Euro rund 7.500 Euro mehr als erwartet. Hier hatte man erst nach einer erneuten beschränkten Ausschreibung überhaupt ein Angebot erhalten.

Noch seien die gestiegenen Kosten aber kein Grund zur Besorgnis, so Thater: Dadurch, dass man andere Gewerke günstiger als erwartet vergeben konnte, habe man ein kleines Polster von etwa 260.000 Euro, mit dem man diese Mehrkosten abdecken könne.