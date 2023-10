Insgesamt 35.584 Euro werden in diesem Jahr als Spende der Sparkasse Hochrhein an die Wehrer Vereine ausgeschüttet. Der Wehrer Gemeinderat empfahl dem Geldinstitut folgende Verteilung: 1000 Euro gehen an die Narrenzunft, die im kommenden Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiern kann. Ansonsten liegt das Augenmerk auf den Hilfsorganisationen: Feuerwehr Wehr (2000 Euro), DRK Wehr und Öflingen (jeweils 1500 Euro) udn DLRG (Ebenfalls 1500 Euro) bekommen nach dem Beschluss des Gemeinderats höhere Beträge als zuletzt.

Welcher Verein bekommt wieviel?

Jeweils 1275 Euro gehen an die Stadtmusik Wehr 1859 und den Musikverein Öflingen. 1000 Euro erhalten der TV Wehr und der TV Brennet-Öflingen. 750 Euro erhalten die Aktion Partnerschaft Eine Welt Wehr, der Verein Familienzentrum, der Stadtseniorenrat Wehr, der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Wehr, der Verein Miteinander-Füreinander, die beiden Ski-Clubs Wehr und Öflingen und der Kanu-Sport-Club. Die Fußballclubs FC und SpVgg Wehr sowie die Spvgg Brennet-Öflingen bekommen 511 Euro.

Alle weiteren Vereine erhalten je 500 Euro: Der Schwarzwaldverein, der Gesangverein Männerchor, der Freundeskreis der Städtepartnerschaften, der Förderkreis Mediathek, der Hallenbad-Förderverein, den Förderkreis Stadtmuseum, das Harmonika-Orchester Öflingen, der Akkordeon-Verein Wehr, der Förderverein der Realschule Wehr, der Förderverein der Grundschule Wehr, der Förderverein der Talschule Wehr, der Förderverein für die Schule Öflingen, der Männerchor, der Tennisclub Wehr, der Tischtennisclub Wehr, der Kegelsportclub Wehr-Öflingen, der Radsportverein Wanderlust, der Radsportverein Wehra, der Motorbootclub, die Sportschützen-Gesellschaft, die Wurftauben-Schützen Hochrhein Wehr, die Modellfluggruppe Hochschwarzwald, die Segelfluggruppe Wehr, der Delta Club Condor, der Tierschutzverein Wehr-Öflingen, der Kleintierzuchtverein C 142 Öflingen, den Angelsportverein Wehr/Baden, die Pfadfinder St. Georg, Stamm St. Bernhard, die Eisenbahnfreunde Wehratal, der Schwarzwaldverein Wehr, der Country Club Wehr, sowie die Obst-und Gartenbauvereine Wehr und Öflingen.