Die Rekorde vom Wehratallauf sind auch in diesem Jahr nicht geknackt worden. Omar Tareq (Lauffreunde Freiburg) bei den Herren und Lena Wagner (TuS Lörrach-Stetten) siegen erneut auf der 10,2 Kilometer langen Strecke. Jeweils mit einem deutlichen Vorsprung. Schnellster Wehrer war Stefan Dede. Bei den Nordic Walkern siegt erneut Rudi Meßmer.

Internationale Laufszene

Die internationale Läuferszene bereicherte den Hauptlauf – Ukrainerinnen, ein Senegalese, einer aus Tansania, eine US-Amerikanerin sowie weitere EU-Bürger haben sich unter anderen ins gut bestückte Starterfeld gemischt. 224 Läuferinnen und Läufer folgten dem Motto „Mit einem Lächeln ins Ziel“.

Die diesjährigen Sieger vom Wehratallauf sind Lena Wagner und Omar Tareq. | Bild: Gerd Leutenecker

Schon zum eigentlichen Meldeschluss hatten sich 196 über die Voranmeldung entschieden, am Wehratallauf teilzunehmen. 29 weitere nutzen die Direktanmeldung am Sonntagmorgen. Firmenmannschaften und Lauftreffs aus der Region sind immer gerne in Wehr am Start.

Günter Schönauer von den Lauffreunden im TV Wehr begrüßte diese einzeln vom Mikrofonpult aus. Die markanten Farben der Läufergruppe von der Volksbank Rhein-Wehra und der Cross Club Nidau aus dem schweizerischen Jura stachen besonders heraus. Unscheinbar mischten sich derweil die Vorjahressieger unter die Läuferszene.

Topläufer gemeinsam mit Gelegenheitsjoggern am Start

Die kontinuierlich trainierenden Läufer wollten aber gleich was sehen, die gemeinsame Aufwärmphase von Wagner und Tareq interessierte eine beträchtliche Anzahl an Dauerläufern. Kein Stretching, keine Dehnübungen direkt vor dem Lauf sondern gleich locker in ihrem Laufstil reines Aufwärmen der Muskeln. Tareq hat einen raumgreifenden Stil, seine ausgebreiteten Arme unterstützen den Drang nach vorne. Wagner hingegen bevorzugt den anliegenden wippenden Armstil mit deutlicher Schulterbetonung. Die athletischen Körper der Topläufer deuten auf einen guten Trainingsstand hin.

Das sehr gute Starterfeld beim Hauptfeld überzeugte mit knapp 90 mehr an Läufern als im vergangenen Jahr. | Bild: Gerd Leutenecker

Der Hauptlauf ist pünktlich um 10.30 Uhr bei steigenden Temperaturen auf der Industriestraße gestartet worden. Bürgermeister Michael Thater bediente die Starterpistole, während Günter Schönauer das Kommando innehatte. Sofort setzte sich Omar Tareq mit einem Spurt an die Spitze und behielt als einsamer Läufer durchgehend die Spitzenposition inne.

Der unverkennbare Laufstil von Omar Tareq brachte den Läufer von Anfang an in die Spitzenposition. Hier beim Einlauf zur Ehrenrunde im Frankenmatt-Stadion. | Bild: Gerd Leutenecker

Unterhalb vom Wolfristkopf ist ein langer Anstieg zu meistern danach folgt welliges Gelände. Das Haseltal wird bis in den Flienken gelaufen dann über den Seeboden wieder in Richtung Wolfristkopf. Danach entlang der Wehra bis rein in das Frankenmatt-Stadion mit einer Ehrenrunde.

Die Besten Die Sieger des 32. Wehratallaufs sind Omar Tareq und Lena Wagner. Die Strecke vom Hauptlauf beträgt 10200 Meter. Sieger bei den Nordic-Walkern ist Rudi Meßmer. Alle drei wiederholten ihre Siege aus dem Vorjahr unangefochten. Mehr unter www.wehratallauf.de

Omar Tareq kam nach 33 Minuten und 56 Sekunden durch das Ziel. Zweitplatzierter wurde Lukas Borghardt vom TV Bad Säckingen und Bronze geht in diesem Jahr an Jonathan Göppert von WSC Breisgau Staufen. Lena Wagner hat die Strecke mit 45:51 gemeistert, mit deutlichem Abstand. Heike Dold vom Markgräfler Runners Club und Jessica Fetscher-Dede belegten die Folgeplätze. Beide Spitzenläufer konnten nicht an ihre Leistung aus dem vergangenen Jahr anknüpfen – das heiße und schwüle Wetter zollte seinen Tribut.

Omar Tareq beim Zieldurchlauf. Kurz danach musste wegen eines anhaltenden Stromausfalls die aufblasbare Zielfigur abgebaut werden. Zum Glück konnte die Zeitmessung mit den Akkus erfolgen. | Bild: Gerd Leutenecker

Den Schülerlauf über 2870 Meter gewannen Yves Kupferer vom Skiclub Bad Säckingen mit 11:06 Minuten und Sally Saretcki mit 12:32 Minuten. Besondere Aufmerksamkeit bekam in diesem Jahr der Kinder-Tallauf. Ein beträchtliches Starterfeld ging auf die 750 Meter lange Strecke. Für jedes teilnehmende Kind wird von einem Sponsor ein Baum im Stadtwald gepflanzt. Und die Lauffreunde Wehratal stiften aus Tradition ein Teil der Startgelder wieder an den Förderverein für krebskranke Kinder.