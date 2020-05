von Gerd Leutenecker

Ins Frankenmatt-Stadion kehrt wieder ein Stück Normalität zurück: Die Leichtathleten des TV Wehr trainieren seit Montag auf dem Tartanoval: in Kleingruppen, mit ausreichend Abstand in allen Bereichen und einem Umgang miteinander, der den Infektionsschutzmaßnahmen entspricht. Die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Karl Rapprich haben sich entschieden, zuerst mit den älteren Sportlern zu starten. Der Trainingsablauf wird auch bei den Trainern behutsam ausgetestet. „Was geht und was geht noch nicht – wir müssen situativ entscheiden“, räumte Rapprich recht beruhigend am Mittwochabend ein. Letztendlich heißt das, dass mit einem größeren Trainerstab und einem doppeltem Angebot, die Rückkehr in den sportlichen Alltag gestartet ist.

Aktuell sind die Jugendlichen ab der U12 und älter in das Training gestartet. Nach den Pfingstferien kommen die U10 dazu. „Die U8 und U6 – Trainingsgruppen werden nachrücken, sobald die Bedingungen für den Trainingsablauf weiter gelockert werden“, kündigte Rapprich an. An die Neueinsteiger in die Leichtathletik beim TV Wehr wird ebenso gedacht, das gehe aber frühestens nach den Sommerferien, so der Abteilungsleiter. Kondition bolzen, Technik üben und verfeinern – die Wehrer Leichtathleten wollen schnell wieder ihr eigentliches sportliches Niveau erreichen.