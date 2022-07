von Hrvoje MIloslavic

Wehr – Der TV Wehr kommt wieder in Fahrt. Nach pandemiebedingter Durststrecke sowie Betrieb mit angezogener Handbremse will der Verein „wieder zurück zum gewohnten Ablauf“, wie Vorsitzender Ulrich Berger in der jüngsten Hauptversammlung betonte. Positive Anzeichen sind ein gut nachgefragtes Kinderturnen, das gut besuchte Training der Abteilung Basketball sowie der am 11. September stattfindende Wehratallauf. Wiedergewählt in der Hauptversammlung wurden Vize-Vorsitzende Iris Bono und Schriftführer Bernd Oßwald.

Wiedergewählt in den Vorstand des TV Wehr wurden Iris Bono und Bernd Oßwald. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Der 2021 zum Vorsitzende des Traditionsvereins avancierte Ulrich Berger zeigte sich erleichtert. Nicht nur, dass die Übernahme des Amtes vom langjährigen TV-Chef Gerhard Schorm bestens funktioniert habe. Dank der strengen Einhaltung des Budgets steht der Verein laut Berger trotz Coronakrise auf einem „soliden finanziellen Fundament“.

In sportlicher Hinsicht scheinen die Vorzeichen auf Erholung zu deuten. Von schleppenden Teilnehmerzahlen kann etwa bei der Abteilung Basketball keine Rede mehr sein. Dank eines spektakulären Aufwärtstrends konnte Oßwald von einer „knackvollen Halle“ beim Basektballtraining berichten. Gelöst ist auch das Problem der Abteilungsleitung. Oßwald kündigte an, seine Funktion als Abteilungsleiter an Jannik Schott abgeben zu wollen.

Jannik Schott ist neuer Leiter der Abteilung Basketball des TV Wehr. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Schott seinerseits deutete in der Versammlung große Pläne an. „Ziel ist es, wieder eine Wettkampfmannschaft zu melden.“

Auch um den Nachwuchs muss dem TV Wehr nicht bange sein. Gut nachgefragt ist das Vorschulturnen unter der Leitung von Andrea Rüttnauer und Marie Herr. Die Abteilungsleiterinnen wiesen jedoch auf das „Problem langer Wartelisten“. Hauptgrund ist der Personalmangel, den die Abteilung durch einen Aufruf an neue Übungsleiter und Helfer beheben zu können hofft.

Von Hoffnungen getragen sind auch die Lauffreunde Wehratal. Konkrete Ankündigungen zu den Bedingungen des nächsten Laufes machte Wymann zwar nicht. Fest steht aber der Termin der 31. Auflage des Traditionslaufes. Er wird am 11. September stattfinden.

Ehrungen: Gerhard Bender, Anita Brockhoff, Hans-Peter Fröhle, Pascal Janek Gohn, Joachim Harant, Anja Wolfner (25 Jahre). Doris Kummle-Martin, Aloisia Mühlhaupt, Walter Thoma (40 Jahre). Rita Witzig, Harald Bader, Jürgen Bartelt, Michael Kummle, Anneliese Mutter (50 Jahre/Ehrenmitgliedschaft). Marierose Egetmeyer (70 Jahre).

Verein: Die Geschäftsstelle des TV Wehr in der Wehrer Stadthalle (Eingang Ludingarten) unter der Leitung von Claudia Pfanner ist dienstags ab 16.30 Uhr geöffnet, Telefon: 07762/2547. Weitere Informationen gibt es unter www.tvwehr.de