von Hansjörg Bader

Der Tischtennisclub (TTC) Wehr richtet am kommenden Sonntag, 24. April die baden-württembergische Jugend-Rangliste für den Bezirk 5 aus. Erwartet werden in der Seebodenhalle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge U 12 und U 13. In der Mehrzahl gehen in Wehr Qualifikanten an den Start, die sich in ihren Bezirken in den Ranglisten-Turnieren durchgesetzt haben. Vom gastgebenden Verein aus Wehr sind diesmal Sophia Kuck und Bjarne Niemhaus im Wettbewerb.

Der TTC Wehr rechnet mit einem großen Teilnehmerfeld, deshalb hat sich dieser auch gut auf diesen Wettbewerb vorbereitet. Da ausschließlich jugendliche Sportler und Sportlerinnen nach Wehr kommen, die in Begleitung Erwachsener sind, hofft der Verein auch auf einen lebhaften Wirtschaftsbetrieb. Auch in diesem Punkt sieht sich der Club gut gerüstet. Dieser verlässt sich dabei ganz auf die Erfahrung vergangener Turniere, die bisher alle gut abgewickelt wurden. Weil das bisher immer so war, werden dem TTC Wehr auch gerne größere Turniere zur Ausrichtung übertragen. Man kennt die Verlässlichkeit der Wehrer und man schätzt beim Verband die großartige und mit guter Infrastruktur ausgestattete Wehrer Sporthalle.

Für den TTC Wehr wäre es die dritte Großveranstaltung in der noch immer andauernden Corona-Pandemie. Die erste konnte unter strengen Vorschriften und ohne negative Folgen abgewickelt werden, die zweite wurde vom TT-Verband kurzfristig wieder kassiert, die dritte jetzt am folgenden Sonntag wird es auf jeden Fall geben. Der Verein ist froh darüber, weil er auch auf gute Einnahmen hofft.