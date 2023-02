Als Spitzenreiter der Bezirksliga ist der Tischtennisclub (TTC) Wehr in die Rückrunde der Spielsaison 2022/23 gegangen. Diese Position möchte er bis Saisonende behalten. Die Meisterschaft für das Erste Herrenteam wäre ein schönes Geschenk zum 70-jährigen Bestehen.

Den ersten Tabellenplatz mit einem Jubiläum feiern zu können, strebt der Verein an. Gelungen ist das schon einmal 1978. Zum 25-jährigen Bestehen schafften die Wehrer Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga, die man viele Jahre hielt. In den 2000er Jahren ging der Höhenflug weiter, bis nahe an die II. Bundesliga. Kein Verein in der Region war bis dahin so erfolgreich.

Der Club hat einiges geplant. Vereinbart mit dem TT-Verband wurden größere überbezirkliche Turniere. Zwei sollen es auf jeden Fall werden. Gibt man dem Antrag auf die Ausrichtung von Bezirksmeisterschaften statt, könnte ein dritter Wettbewerb dazukommen. Intern soll eine Rangliste ausgespielt werden mit Teilnahme aller Aktiven. Einmal monatlich im Freitagstraining soll dies über die Bühne gehen. Mit diesem Angebot will man mehr Abwechslung und Attraktivität in die Übungsstunden bringen und den Spaß am Sport steigern.

Der Clubleitung um den Vorsitzenden Hans-Peter Kima hat für das 70-Jährige einen Plan erarbeitet. Das Programm wird ab Februar umgesetzt. Bei jedem Ranglisten-Durchgang wird es Punkte geben. Gespielt wird bei den monatlichen Turnieren nach den Kriterien des Verbands unter Einbeziehung der persönlichen Q-TTR-Werte. Die Erfolgreichsten werden am Jahresende belohnt. Der Verein beschloss als weitere Neuerung einmal im Monat ein Training unter Anleitung. Dies wendet sich an Spieler, die in den Club-Mannschaften nominiert sind. Vier gibt es im Aktivbereich. Zwischenzeitlich verfügt der Verein über weitere lizenzierte Trainer. Mit Henry Kuck hat man den jüngsten Übungsleiter Baden-Württembergs.