Wehr – Die Stadt hält – trotz der überraschenden Konkurrenz durch die Telekom – an den Plänen für ein kommunales Breitbandnetz fest. In der Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag in der Stadthalle soll deshalb ein Grundsatzbeschluss gefasst werden, der die Gründung eines Eigenbetriebs für den Breitbandausbau im Stadtteil Wehr vorsieht. In der Gemeinderatssitzung sollen dazu die noch offenen Fragen geklärt werden. Insbesondere soll es um eine mögliche Klage der Telekom gegen die Stadt, die mögliche Rückzahlung von Förderbeträgen und die Wirtschaftlichkeit des Breitbandausbaus gehen, nachdem auch die Telekom Ausbauaktivitäten angekündigt hat. Bei Anfragen in den vergangenen Jahren hatte das Telekommunikationsunternehmen stets abgewunken, was die städtischen Planungen für ein eigenes Netz erst ins Rollen brachte.

Wehr Unerwartete Konkurrenz fürs Breitbandnetz