von Gerd Leutenecker

Das zweite Jahr in Folge galten im Freibad die Corona-Regeln. Jetzt zum Saisonschluss ist eine erste Bilanz gezogen worden. Knapp 21.000 Besucher haben den Weg ins Parkbad gefunden und auffällig mehr aus den Nachbargemeinden. Für Schwimmmeister Gerd Tscheulin die letzte Freibadsaison, er geht kommendes Frühjahr in Rente. Für die Hallenbadsaison ab Dezember sind seine letzten Einsätze als dringend nötiger Schwimmlehrer vorgesehen. Sehr positiv ist die wieder aufgelebte Freibadaufsicht durch das DLRG angekommen. Ab Montag ist das Freibad geschlossen.

„Leider mussten wir ein achtjähriges, ein zehnjähriges Kind und einen Erwachsenen retten“, das hatte Susi Dede in ihrem 21. Jahr als Schwimmmeisterin noch nicht erlebt. Kollege Tscheulin ist konkreter geworden, „recht viele ausländische Menschen können nicht schwimmen, das reicht für fünf Züge, dann war‘s das“. Beklagenswerte Neuerungen, die es in früheren Jahren im Parkbad nicht gegeben hatte. Eklatante Schwimmmängel und reichlich Selbstüberschätzung machen die Badaufsicht wieder nötiger denn je. Trotzdem, 130 Kinder und Jugendliche sind vom Seepferdchen bis zum goldenen Schwimmabzeichen in der Schwimmschule Aquamotion vom Schwimmbadteam angeleitet und geprüft worden. Da hat sich das elterliche Verhalten geändert. Nicht mehr unter eigener Aufsicht den Kindern die ersten Schwimmerfahrungen ermöglichen, sondern gleich direkt in den Schwimmunterricht abgeben. Nur war jetzt bereits das zweite Jahr in Folge entweder in der Grundschule oder den Bad-Angeboten ein eingeschränkter Schwimmunterricht möglich. Das achtjährige Kind war plötzlich auf dem Fünf-Meter-Turm, sprang runter und „stand im Wasser“, Dede reagierte blitzartig und rettete das Kind.

Für den eingeschränkten Badebetrieb hatten sich die Stadtverantwortlichen um Andrea Hauf rasch zu einer Öffnung entschieden. Bereits Ende Mai waren die Vorbereitungen abgeschlossen. Zu Fronleichnam sind die Tore zum Parkbad geöffnet worden. Ganz den gültigen 3G-Regeln folgend, war „anfänglich noch ein Test bei vielen nötig aber die dezentrale Testung hat sich in Wehr bewährt“, schilderte Bürgermeister Michael Thater die Entscheidung für eine Teststation direkt vor dem Freibad rückblickend. Im Juni sind die Landesvorgaben geändert worden, erst im Laufe des Augustes kamen wieder nötige Verschärfungen hinzu. Im Juli spielte die Großwetterlage nicht mit. Die klassisch durchwachsene Freibadsaison hatte für Wehr aber eine entscheidende neue Erfahrung geboten – viele umliegende Freibäder öffneten nicht. Beste Eindrücke für die Neubesucher, das Parkgelände hat den Familien offensichtlich gefallen, was sich in den halbwegs normalen Besucherzahlen positiv auswirkte. In Spitzenjahren, wie 2018, sind fast 53.000 Besucher verzeichnet worden, „jetzt mit knapp 21.000 ein Zahl, die uns zufriedenstellt“, so Thater. „Die Kapazitätsgrenze wurde lediglich an sieben Tagen für kurze Zeit erreicht“, Hauf verwies zurecht auf das Wetter.

Was auch zur Entscheidung am Montag geführt hatte. „Wir schließen am Sonntag, die Wettervorhersage für die kommende Woche war da noch recht regnerisch und kühl“, Hauf hatte sich zu entscheiden. Schließlich sind die Wassertemperaturen merklich abgekühlt. Bei einstelligen Nachttemperaturen ist ein Aufheizen des Wassers nicht mehr verhältnismäßig. Den morgendlichen Dauerschwimmern wäre das egal, aber für die breite Masse zu erfrischend, räumte Schwimmmeisterin Dede ein.

