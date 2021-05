von Hrvoje Miloslavic

So manchem Verein hat die Covid-19-Pandemie in diesem und im vergangenen Jahr die Freude über ein Jubiläum vermiest. Ein Lied davon singen kann auch der Schwarzwaldverein Wehr (SVW). Trotz mancher Absage lässt sich der Ortsverein Wehr seine Feierlaune zum 125-jährigen Bestehen jedoch nicht verderben, wie Vorsitzende Manuela Ramsteiner, Stellvertreter Michael Bader und Pressesprecherin Birgit Müller im Gespräch mit der Presse versichern.

„Jetzt ist es nun mal so.“ Bader wirbt dafür, das Beste aus der Situation zu machen. Besonders traurig sind die Verantwortlichen des SWV, dass der geplante Jubiläumshock auf der Burg Werrach gestrichen werden musste. Dies sei umso bedauerlicher, als den SVW und „das Schlössle“ eine besondere Beziehung und Fürsorge verbinde, sagt Vorsitzende Manuela Ramsteiner. Abstands- und Hygieneregeln, Regelungen zu Livemusik, Maskenpflicht, Kontrolle von Impfpässen und Antigentests – daran, dass Organisation und Durchführung eines dem Anlass würdigen, stimmungsvollen Festes überhaupt möglich wären, hat der Vorstand so seine Zweifel. Aber: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. „Vielleicht holen wir das Fest in fünf Jahren zum 130. Jubiläum nach“, betont Manuela Ramsteiner.

Eine Jubiläumswanderweg zum 125-jährigen Bestehen will der Schwarzwaldverein im Herbst einweihen. | Bild: Landratsamt Waldshut

Ganz auf Feiern und Präsentation will der Verein dann doch nicht verzichten. Drei Veranstaltung sollen in diesem Jahr doch stattfinden und damit – allen Pandemiebeschränkungen zum Trotz – ein kräftiges Lebenszeichen abgeben. So soll im September der neue Jubiläumswanderweg eröffnet werden. Er verlaufe „um Wehr herum“, sagt Ramsteiner. Mehr will die Vorsitzende jedoch noch nicht verraten. Dann soll auch auf eine kleine Feier nicht verzichtet werden. Diese werde aber im Feien und natürlich im Rahmen der geltenden Sicherheitsbestimmungen stattfinden, ergänzt Birgit Müller.

Von einer gewissen zukunftsweisenden Symbolik ist die zweite Aktion, die der SVW ankündigt. Ein Geocaching von 12,5 Kilometer Länge soll klassische Spiele und Aktivitäten wie Schatzsuche, Schnitzeljagd und Wanderung mit moderner Digitaltechnik in Verbindung bringen und damit auch die auf Zukunft orientierte Haltung des SVW dokumentieren. Damit sollen vor allem neue Personen mit einer gewissen Affinität zu Technik und Sport angesprochen und für den Verein interessiert werden, erklärt Michael Bader.

Um Information geht es schließlich bei der dritten Jubiläumsaktion. Untypischerweise wird diese jedoch nicht in der Natur stattfinden. Die Geschäfte in der Innenstadt werden ihre Schaufenster zur Verfügung stellen, damit sich der SVW der Öffentlichkeit präsentieren kann. Themen werden etwa die vom Schwarzwaldverein herausgegebenen Wanderkarten sein. Geboten werden auch Informationen zur umfangreichen Aktivität des Schwarzwaldvereines, etwa zur Pflege von 90 Kilometern Wanderwege, 60 Wegweisern, Markierungsschildern, Sitzbänken und Bäumen. Zu finden sein wird auch eine Infotafel zur Geschichte des 1896 gegründeten Wehrer Ortsvereines. Dessen erstem Vorstand gehörten so klingende Namen wie Hans Herosé (Fabrikant), Otto Brugger (Weihhändler), Dr. Georg Kerner (Arzt) sowie Fritz Rupp (Fabrikant) an.

Von der Pandemie besonders stark getroffen wurde eines der „Kerngeschäfte“ des Schwarzwaldvereines: praktisch auf null zurückgestutzt wurden die Wanderaktivitäten. Diese werde voraussichtlich Anfang Juli wieder aufgenommen“, kündigt Birgit Müller vorsichtig an. „Wir wollen nach vorne schauen“, ergänzt Michael Bader. Der stellvertretende Vorsitzende meint damit nicht nur den Umgang mit den Pandemiebeschränkungen. Es gelte auch „alten Socken“ abzulegen. Das Image als „Seniorenverein“ müsse überwunden werden, wolle der Verein langfristig überleben, sagt Michael Bader. Angebote für verschiedene Personengruppen wie Wanderer, Sportler, Senioren, Familien, Kinder und Jugendliche sollen den immerhin noch 400 Mitglieder starken SVW attraktiv halten, sagt Manuela Ramsteiner. „Die Mischung macht es“, so die Vorsitzende.

Nähere Informationen im Internet:

http://www.schwarzwaldverein-wehr.de