Wehr – Was noch allen in bester Erinnerung sein dürfte, die verheerende Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021, die besonders dem Ahrtal, einer malerischen Region in Rheinland-Pfalz, Unheil und Verderben brachte. Die Wassermassen haben zahlreiche Häuser, Straßen und die Infrastruktur zerstört. Viele Tote und Sachschäden in Milliardenhöhe sind bis heute zu beklagen. Und bis alle Menschen wieder einigermaßen ihr gewohntes Leben haben werden, dürften noch viele Jahre ins Land gehen. Nach einem Bericht von Hilfsorganisationen werden immer noch Millionen Euro an Spendengeldern zurückgehalten wegen kompliziertem Spendenrecht.

Nach zwei Jahren ist der Wiederaufbau zwar in vollem Gange, manches ist repariert oder neu aufgebaut und Fortschritte sichtbar. Dennoch liegt noch vieles im Argen und viele Betroffene benötigen bis heute finanzielle Hilfe und Beistand.

Gleich nach der Flutkatastrophe hat sich in Wehr eine private Frauengruppe gebildet, um hier ganz unbürokratisch zu helfen. Dem rührigen Quartett mit Maria Griener, Ottilia Rüttnauer, Birgit und Karin Schwarz war sofort klar, für die Notleidenden im Ahrtal aktiv zu werden und Flohmärkte zu veranstalten. „In Not geratenen Menschen unter die Arme zu greifen ist uns ein großes Anliegen“, wie die Sprecherin der Gruppe, Ottilia Rüttnauer, sagte. Dreimal haben sie inzwischen dort geholfen. Die stolze Summe von rund 3000 Euro konnte bereits überbracht und vor Ort hilfreich eingesetzt werden. Auch eine Kleidersammlung für Flüchtlinge aus der Ukraine wurde spontan organisiert und durchgeführt, so Rüttnauer.

Nun soll beim Foodtruck-Festival in Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 8. Oktober ein viertes und letztes Mal der Trödelmarkt an der Hauptstraße mit einem bunten Sortiment locken. Die Stadt und Servicegemeinschaft unterstützen das soziale Vorhaben, die Genehmigung war schnell erteilt.

An dem meterlangen Stand vor der Seniorenresidenz „Adler“ gibt es allerhand zu stöbern und zu entdecken: von gutem Geschirr, Gläser in vielen Formen, Tiffany-Lampen, Deko-Artikel und Vasen über Schuhe und Klamotten bis hin zu Büchern, Möbeln und Sportgeräten. Nur gut erhaltene Dinge aus Haushaltsauflösungen und brauchbare Sachspenden aus der Bevölkerung gehen über den Tisch. Der Flohmarkt hält also für jedes Trödelherz etwas bereit.