Es wird wieder gearbeitet am Stauwehr in Öflingen: Nach langer Genehmigungszeit bringt Energiedienst die Steuerung des Wehrs und die Umleitung für die Bewohner der Wehra auf den neuesten Stand. Mit einem Rechen wird der Gewerbekanal zum Kraftwerk „Brennet“ vor Schwemmgut geschützt, zwei Fischtreppen machen das Wehr wieder durchlässig.

Wehr Wehr öffnet sein Freibad Das könnte Sie auch interessieren

Lange war das etwa drei Meter hohe Wehr in Öflingen eine unüberwindbare Barriere. „Eine Forelle kann vielleicht einen Meter springen, andere Fische deutlich weniger,“ erklärt der Vorsitzende des Fischervereins Winfried Eckert. Auch wenn die Wehrklappe im Winter 2012/13 bei einem Hochwasser abgerissen wurde, blieb die Staustufe damit zu hoch.

Wehr So kehrt die Bachforelle wieder in die Wehra zurück Das könnte Sie auch interessieren

„Eigentlich hätte schon in den 70iger Jahren eine Fischtreppe gebaut werden müssen. Aber das wurde immer ausgesessen“, so Eckert weiter. 2015 übernahm dann die Energiedienst von der Brennet AG das Kleinkraftwerk im Keller des nahegelegenen Industriegeländes inklusive des Stauwerks. Mit dem Erbbaurecht wurde 2017 die Wehrklappe saniert, nun folgt die Modernisierung der gesamten Anlage. So wurde die alte Wehrklappe einst noch per Hand bedient. Zukünftig soll die Steuerung und Kontrolle automatisch und aus der Ferne geschehen.

Aufwendiges Verfahren

Das Genehmigungsverfahren sei sehr aufwändig gewesen, erklärt Energiedienst-Ingenieur Rolf Hezel. Eine Fischtreppe müsse immer auch individuell auf den jeweils vorhandenen Bestand im Fluss angepasst werden. „Fische folgen der Strömung“, erklärt Hezel. Um flussabwärts zu gelangen, würden die Fische darum natürlich Richtung Kanal gezogen, der zum 1400 Meter entfernten Kraftwerk führt. Um dies zu verhindern und um Geschwemmsel abzufangen, werde nun ein Rechen installiert. An diesem Gitter wandere der Fisch entlang und gelange durch eine kleine Öffnung neben der Wehrklappe über die Staustufe Richtung Rhein.

Kleiner Kanal für Fische

Auch flussaufwärts wird der Fisch von der Strömung geleitet: auf der Suche nach einem Durchlass wird er zukünftig einen kleinen Kanal neben dem Wehr nutzen können. Dieser schlängelt sich neben dem Wehr und bietet mit Trennwänden aus Beton und sanftem Anstieg eine Art Treppe für die Fische.

Minikraftwerke Das Flusskraftwerk in Öflingen hat eine Leistung von rund 500 Kilowatt und kann so zwei Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen. Damit können rund 700 Haushalte versorgt werden. Neben den großen Kraftwerken im Rhein betriebt die Energiedienst aktuell 14 Kleinkraftwerke im südlichen Schwarzwald. Von der Brennet AG hat Energiedienst 2017 neben dem Kraftwerk „Brennet“ auch zwei Kraftwerke im Wiesental für 40 Jahre im Erbbaurecht gepachtet. Alle Standorte zusammen erzeugen jährlich rund 25,7 Millionen Kilowattstunden Strom und können so über 7000 Haushalte versorgen.

Die Trennwände bremsen die Strömung, durch im Zickzack angeordnete Schlitze können so auch kleine und nicht so schwimmstarke Fische durch die Umleitung wandern. „Wir haben hier eine Mischung aus Raugerinne und Slotpass“, erklärt Hezel. Die Fischtreppe wird also weniger naturnah aussehen als die großen Umgehungen an den Kraftwerken Schwörstadt und Rheinfelden. Für den Fisch mache dies allerdings keinen Unterschied: Tatsächlich könne man so die Strömung viel besser auf die Fischarten abstimmen, erklärt Hezel.

Öflingen Energiedienst saniert und modernisiert Kleinwasserkraftwerke Das könnte Sie auch interessieren

Die Freude ist auch beim Fischerverein groß, sowohl über die Durchlässigkeit als auch über die zukünftig höhere Mindestwassermenge. Als Vorbereitung für die Arbeiten wurde am Wochenende der Kanal abgelassen, rund 100 Forellen hatte der Fischerverein abgefischt und umgesetzt. Damit die Wehra aber bis zum Stausee durchgängig werde, müsse noch mehr getan werden: auf der gesamten Strecke gebe es mehrere Rampen, die wohl einst als Hochwasserschutz eingebaut wurden. Der Rückbau liege in der Zuständigkeit der Stadt, so Eckert.