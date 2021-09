von sk

Aus Nettuno erreichte Wehr in diesen Tagen eine traurige Nachricht, die viele betroffen macht: Am 4. September ist in der süditalienischen Partnerstadt Altstadtrat Alfredo Mercuri nach einer kurzen, aber sehr schweren Erkrankung unerwartet verstorben. Er wurde nur 67 Jahre alt. Als echter Europäer war Mercuri nicht nur kraft seiner öffentlichen Ämter, sondern vor allem aus persönlicher Überzeugung über nahezu ein Vierteljahrhundert Garant der Städtefreundschaft. Für seinen Einsatz verlieh Wehr ihm 2018 die Verschwisterungsmedaille.

Alfredo Mercuri war bereits bei der ersten Delegation aus Nettuno, die Wehr 1998 besuchte mit dabei. In den folgenden Jahren wurde er zur Konstante und zum Garant der Freundschaft zwischen beiden Städten und besuchte auch WEhrs französische Partnerstadt Bandol. Während die Bürgermeister in Nettuno verhältnismäßig oft wechselten, war Alfredo Mercuri auch nach seiner aktiven Zeit als Stadtrat immer offizieller Vertreter in den Partnerstädten. Für Mitte September hatte er wieder einen Besuch in Wehr geplant. Die 2007 unterzeichnete Freundschaftsurkunde mit Wehr trägt ebensio die Unterschrift Alfredo Mercuris wie die Urkunde zur Erneuerung der Freundschaft 2018. Mercuri war ein großer Förderer des Jugendaustausches zwischen Nettuno und Wehr, insbesondere beim Jugendfußball.

„Mit Alfredo Mercuri verliert die Stadt Wehr einen Garanten für die Verbindung mit Nettuno und einen hochgeschätzten, äußerst sympathischen und engagierten Freund,“ würdigen Bürgermeister Michael Thater und der Vorsitzende des Freundeskreises Städtepartnerschaften Roland Fricker den Verstorbenen. Zu seinem Begräbnis sind der erste Bürgermeister-Stellvertreter Paul Erhart und der Partnerschaftsbeauftragte Clemens Thoma nach Nettuno gereist.