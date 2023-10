Es ist ein Abschied von einem Original, einer starken Frau und einer großen Persönlichkeit, die viel bewegt hat: Alt-Stadträtin Karin Kaiser ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Die „Rote Karin“ stand im vorderen Wehratal für die Sozialdemokratie wie kaum jemand anderes.

Vor allem Sozialpolitik lag ihr, selbst zweifache Mutter, am Herzen. Und so brachte sie sich aktiv als Gemeinderätin von 1989 bis 2014 ein, war 15 Jahre Vorsitzende der SPD-Fraktion – als damals erste Frau in der Wehrer SPD. 1989 rief sie das erste Frauenfrühstück in Wehr ins Leben und sorgte dafür, dass Politik nicht nur männliches Terrain blieb. Karin Kaiser scheut nicht das ehrliche Wort, wenn es darauf ankam. Dafür wurde sie geschätzt, das machte sie aus: Mitreden, kein Blatt vor den Mund nehmen. Sie ging hitzigen Wortgefechten im Gemeinderat nicht aus dem Weg und scheute sich nicht, ihre Meinung zu äußern.

1965 war Karin Kaiser, die damals noch ihren Mädchennamen Damrau trug, nach Wehr gekommen. Hier heiratete sie Josef Kaiser. Sie eröffnete in der Hauptstraße das Geschäft „Karins Restestüble“, das später „Karins Nähparadies“ hieß. Ihre Fluchterfahrung als Kind prägte ihr späteres Wirken: Von Ostpreußen war die Familie in den letzten Kriegsmonaten ins niedersächsische Wendland geflüchtet. Zeitlebens betreute Kaiser ehrenamtlich Flüchtlingsfamilien.

In den vergangenen Jahren war es ruhiger um die „Rote Karin“ geworden. 2014 setzte sie den Schlusspunkt ihrer Zeit als Gemeinderätin. Und doch bleibt ihr Wirken weiter sichtbar: Sie war es, die 2004 die Auszeichnung verdienter Politikerinnen und Politiker mit dem Gustav-Struve-Hut der Wehrer SPD initiierte und bis 2019 organisierte. Im März 2019 erhielt sie dafür den „Ehrenbrief der SPD“. Großes Engagement setzte Kaiser auch auf die Aufarbeitung der Geschichte: Wie erging es den ersten Frauen im Gemeinderat, den Politikerinnen aus der Region? Wissen sammeln, damit nichts in Vergessenheit gerät. Ein Ziel, das Kaiser und ihren Mitstreiterinnen in der SPD am Herzen lag.

Karin Kaisers Leben war geprägt vom politischen, aber auch vom gesellschaftlichen Engagement. In der evangelischen Kirchengemeinde setzte sie sich ebenso ein, wie bei der Servicegemeinschaft Wehr oder in Partnerschaftskommission der Stadt. Von 2007 bis 2011 war sie außerdem Vorsitzende des SPD-Ortsvereins. 2014 verlieh Bürgermeister Michael Thater ihr die Ehrenmedaille der Stadt Wehr. In diesem Zusammenhang hob er hervor: „Sie haben über 25 Jahre maßgeblich die sozialdemokratische Politik in Wehr verkörpert, sich mit Leidenschaft für soziale Belange eingesetzt, ohne je Parteisoldatin gewesen zu sein.“ Sie selbst sagte damals:

Ihr Leitmotiv sei stets gewesen, „suchet der Stadt Bestes“. Das sei nicht immer einfach gewesen, aber doch meistens gelungen.