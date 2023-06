Große Trauer in Wehr und Öflingen: Helmut Huber, letzter Bürgermeister der bis 1971 selbständigen Gemeinde Öflingen und Wehrer Ehrenbürger, ist am Donnerstag im Alter von 94 Jahren verstorben. Über mehrere Jahrzehnte prägte Helmut Huber die Politik im Wehratal und gestaltet den Zusammenschluss der beiden Orsteile wesentlich mit.

Die Stadt würdigte seine großen Verdienste vor vier Jahren mit der Verleihung der Ehernbürgerwürde. Schon 1996 erhielt er aus der Hand des damaligen Landrats Bernhard Wütz das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Der Lebens- und Berufsweg von Helmut Huber begann im Ortenaukreis. Er führte nach der Sparkassenlehre in Oberkirch zu anderen Sparkassen in Freiburg, Karlsruhe, Kirchzarten und schließlich 1959 an den Hochrhein, wo Huber bis 1969 die Öflinger Zweigstelle der Säckinger Sparkasse leitete.

In Öflingen gründete er mit seiner Frau Gisela eine Familie und begann, sich in besonderem Maße für die Allgemeinheit zu engagieren: Nach der Wahl in den Gemeinderat 1965 wurde Huber 1969 als Nachfolger von Emil Oeschger zu Bürgermeister der damals noch eigenständigen Gemeinde Öflingen gewählt.

Zwei Jahre Öflinger Bürgermeister

Nach nur zwei Jahren im Amt musste Huber dann bereits Verhandlungen mit Säckingen und Wehr über die Eingemeindung Öflingens führen. Beim Zusammenwachsen der beiden Gemeinden hat Helmut Huber einen wesentlichen Beitrag geleistet. Helmut Huber habe sich dabei wie kein anderer verdient gemacht, hob Bürgermeister Michael Thater bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde hervor.

Nach der Eingemeindung Öflingens 1971 wurde Huber Beigeordneter der Stadt Wehr und verantwortete so über 22 Jahre lang das Sicherheits- und Ordnungs-, Sozial- und Bauwesen. Darüber hinaus vertrat Huber 26 Jahre lang die Stadt im Kreistag, lange als Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler.

Zum 1. Mai wurde Huber 1994 pensioniert, im Ruhestand setzte er sich aber weiter für das Gemeinwesen ein und wirkte in mehreren Vereinen: Als Vorstand des DRK, der Sozialstation, im Diakonieverein Öflingen und als Präsident des Musikvereins Öflingen prägte Huber das soziale Leben im Wehratal.

Die Abdankungsfeier findet am Samstag, 1. Juli, um 10.20 Uhr in der Kirche St. Ulrich in Öflingen statt. Die Beisetzung folgt zu einem späteren Zeitpunkt im Familienkreis.

