Ganz offiziell haben zum Jahreswechsel Kathrin und Bernhard Küpper das Traditionsgeschäft Blumen Maier in Brennet von Gerda und Bernhard Maier übernommen. Das Ehepaar Maier führte den 1949 gegründete Familienbetrieb seit fast vierzig Jahren und geht nun in den Ruhestand.

Traditionsbetrieb lebt weiter

Lange wurde nach einem Nachfolger Ausschau gehalten und sogar die Schließung des Betriebs in Erwägung gezogen, so Bernhard Maier. Ende des Jahres 2022 entschied sich die langjährige Mitarbeiterin Kathrin Küpper, den Betrieb zusammen mit ihrem Ehemann Bernhard zu übernehmen.

„Wir haben immer mal wieder darüber gescherzt, die Gärtnerei zu übernehmen“, so Kathrin Küpper, die hier bereits ihre Ausbildung gemacht hat. Aus dem Spaß wurde Ernst, und Kathrin und Bernhard Küpper bewahrten damit die Traditionsgärtnerei vor dem Aus. „Die Selbstständigkeit hat uns schon länger gereizt“, sagt Bernhard Küpper, der zuletzt als Projektleiter in der Schweiz tätig war. Für die Kunden ändert sich wenig: Das umfangreiche Angebot bleibt erhalten und soll in Zukunft noch um Gartengeräte erweitert werden. Auch alle Gutscheine und Bonuskarten werden übernommen, so Bernhard Maier. Die Gärtnerei Blumen Maier bietet ein breites Angebot von Beet- und Balkonpflanzen bis hin zu Büschen und Bäumchen. Dazu gibt es Floristik, Gartenbedarf sowie Deko- und Geschenkartikel sowie saisonale Ware wie Gemüsepflänzchen und Weihnachtsbäume aus der Region. Die Pflanzen werden zum Teil selbst gezogen oder möglichst von südbadischen Lieferanten bezogen. Zu den Serviceleistungen gehören Blumenversand via Fleurop, Grabpflege, Gartenpflege und Raumbegrünung.