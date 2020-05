Der Tourismus in Wehr entwickelt sich insgesamt positiv, auch durch die Zusammenarbeit in der Ferienwelt Südschwarzwald. Die Wehrer Tourismusbeauftragte Carina Wanowski präsentierte im Gemeinderat aktuelle Übernachtungszahlen und die neuesten Werbeaktivitäten.

Wehr gehört mit einem Anteil von zuletzt gut zwei Prozent an den insgesamt gut einer Million Übernachtungen im Jahr 2019 zu den kleineren Gemeinden in der Ferienwelt Südschwarzwald. Das Engagement ist dennoch groß: Carina Wanowski ist zusammen mit Nicole Vonhof aus Herrischried und Stefanie Hüsler aus Waldshut-Tiengen Mitglied der Expertenrunde.

Wehr gelingt Aufwärtstrend

Und während die großen Zugpferde Bad Säckingen, Höchenschwand und Rickenbach rückläufige Zahlen bei Ankünften und Übernachtungen meldeten, gelang in Wehr ein Aufwärtstrend: zwar sanken die Ankünfte im Ort von rund 8600 (2018) auf 8000 (2019) Personen. Die Übernachtungen hingegen stiegen von knapp 19.000 (2018) um 18 Prozent auf fast 22.300 (2019). „Die Gründe für den Zuwachs sind die vermehrt gemeldeten Ferienwohnungen und die Umstellung auf die Online-Buchbarkeit der einzelnen Übernachtungsbetriebe,“ so Wanowski in ihrem Bericht. Insgesamt sind 25 Ferienwohnungen im Ort gemeldet, dazu ein Hotel, ein Landgasthof und ein Wohnmobilstellplatz. Mit 422 Übernachtungen sei der Stellplatz 2019 etwas weniger gefragt gewesen als im Vorjahr, so Wanowski weiter.

Ferienwelt Südschwarzwald Seit 2012 organisieren sich 13 Gemeinden im südlichen Teil des Schwarzwalds und im Südwesten des Landkreises Waldshut in dem touristischen Verbund „FerienWelt Südschwarzwald„. Die Gemeinden vermarkten gemeinsam ihre regionalen Attraktionen und präsentieren sich zusammen als Urlaubsregion. 2017 entschied sich mit die Gemeinde Todtmoos ein großes Zugpferd aus der Ferienwelt auszuscheiden und sich statt dessen nach Norden und der „Hochschwarzwald Tourismus GmbH“ zu orientieren. Die Ferienwelt organisierte sich daraufhin neu und entschied sich für eine engere Zusammenarbeit in Form eines Vereins. Aktuell besteht die „FerienWelt Südschwarzwald„ aus 15 Städten und Gemeinden: Albbruck, Bad Säckingen, Bernau, Dachsberg, Görwihl, Herrischried, Höchenschwand, Ibach, Laufenburg, Murg, Rickenbach, Wehr, Weilheim, Waldshut-Tiengen sowie seit 2020 der Gemeinde Hohentengen. Der Landkreis Waldshut ist als Partner dabei.

Im Januar präsentierte die Ferienwelt ihr neues Logo inklusive Informationsmaterialien auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart. Neben klassischen Werbemaßnahmen wie Gewinnspiel und Prospekten gab es erstmals ein Blogger-Treffen. Die Ferienwelt ist mittlerweile auch auf Facebook und Instagram vertreten, die neu gestaltete Internetseite ist seit Anfang April online. Ebenfalls auf ein jüngeres Publikum zielt die neue TourFOXmap, eine interaktive Karte für das Smartphone. Hier wird die Urlaubsregion Südschwarzwald in Ton und Bild, aber auch mit interaktiven Elementen präsentiert.

Bad Säckingen Corona legt den Tourismus lahm: Bad Säckingen leidet unter Beschränkungen, hofft aber auf absehbaren Aufwind Das könnte Sie auch interessieren

Bei der Vermarktung der TourFOXmap kooperiert die Ferienwelt mit einem Mobilitätsanbieter und einem lokalen Unternehmen. Erhalten bleiben die bewährten Werbemittel von Broschüre bis hin zu Wanderkarten, aber nun ebenfalls mit dem neuen Logo versehen. Der Erlebnisführer wurde neu aufgelegt. Viele Aktivitäten habe man wegen der Corona-Pandemie leider absagen oder verschieben müssen, so Wanowski. Darunter fallen Wanderevents, aber auch der Dreh eines Imagefilms zum Naturpark-Projekt.

Pandemie auch als Chance

Die Gemeinderäte Martina Meyer (FW) und Stefan Engel (Grüne) sahen in der Pandemie auch eine Chance für das Wehratal: Mit entsprechender Werbung und einem attraktiveren Wohnmobilstellplatz könne man gezielt für Urlaub in der Heimat werben.