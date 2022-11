von Ernst Brugger

Unter dem Motto „Neu“ stand das diesjährige Jahreskonzert des Musikvereins Öflingen (MVÖ) am Samstagabend in der nahezu voll besetzten Schulsporthalle. Und neu war im Jahr 2021 beim MVÖ tatsächlich vieles. Freier Konzerteintritt als Dank an die Bevölkerung für die treue Unterstützung, das Rettichfest am neuen Ort, einige Neuinterpretationen und Neuauflagen sowie ein anderer Zeitpunkt für das eigentliche Adventskonzert. Da war es fast logisch, dieses Motto für das Jahreskonzert zu nehmen.

Auftragskomposition zum 125-jährigen Jubiläum

Und eines war definitiv völlig brandneu, nämlich als erster Höhepunkt die Uraufführung von „Ovelikon“. Dieses Musikstück mit dem historischen Öflinger Namen wurde vor zwei Jahren vom bekannten Südtiroler Komponisten Armin Kofler aus Bozen für das Jubiläumsfest 2020 zum 125-jährigen Bestehen des MV Öflingen komponiert. Jetzt konnte es nach zweijähriger Corona-Pause mit Verspätung endlich öffentlich präsentiert werden. Wie Jürgen Bäumle, versierter Moderator bei MVÖ-Konzerten erklärte, sei es für Dirigent Rolf Gallmann nicht einfach gewesen, einen qualifizierten Komponisten zu finden. Das etwa sechsminütige Stück sollte nämlich die drei Themen Jubiläum, Öflinger Lied und Feste und Fasnacht enthalten. Und der tosende Beifall der Besucher bestätigte es – das Stück macht Öflingen alle Ehre.

Musikalische Reise von der Klassik in die Moderne

Den Konzertauftakt aber blieb dem Nachwuchs-Ensemble des Musikvereins Öflingen unter der Leitung von Rolf Gallmann vorbehalten. Mit zwei Stücken zeigten die jungen Instrumentalisten, dass sie schon nach einem Jahr konzertfähig sind.

Mit der Europahymne „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven eröffnete das Orchester des Musikvereins Öflingen unter dem ausdrucksstarken Dirigat von Rolf Gallmann seinen abwechslungsreichen Konzertteil. Eine Freude sei es nämlich, wie die Vorsitzende Isolde Kunzelmann in ihrer Begrüßung der Besucher sagte, nach zwei Jahren Konzertpause den Musikfreunden wieder einmal etwas bieten zu dürfen. Und auch bei anspruchsvollen Filmtitel wie „Pirates Of The Caribbean“ und einem Medley aus „James Bond 007“ zeigte das voluminöse 50-köpfige Orchester dann, dass es auch höchsten Ansprüchen genügen kann.

Dies wurde im rockigen zweiten Konzertteil mit dem „Symphonie Rock“ vollauf bestätigt. Und bei „Italo Pop Classics“ führte das Orchester mit Welthits von Umberto Tozzi und Ricci e Poveri die Konzertbesucher ins sonnige Italien – ebenfalls ein echter Hörgenuss.

Zwei neue Ehrenmitglieder

Zuvor aber in Würdigung langjähriger aktiver Musikerinnen und Musiker beim MVÖ der Ehrenmarsch „Kaiserin Sissi“ von Timo Dellweg. Und für den zweiten Vorsitzenden des MVÖ, Bertram Hinnenberger, war es dann eine sichtliche Freude, als zweiter Höhepunkt eines genussvollen Konzertabends die Ehrungen vorzunehmen und die fünf Geehrten gebührend zu würdigen.

Geehrt wurden beim Musikverein Öflingen die jahrzehntelang aktiven Musiker und Musikerinnen: Von links Dirk Strittmatter, Sigrid Griener, Ilona Kunzelmann, Beatrix Woop und Tobias Thomann. Bild: Ernst Brugger

Allen voran Beatrix Woop und Sigrid Griener, die beide schon seit 40 Jahren das MVÖ-Orchester mitprägen und bereits Ehrenmitglieder sind. Für 25 Jahre aktives Musizieren wurde Vorsitzende Ilona Kunzelmann geehrt und für ebenfalls 25 Jahre Dirk Strittmatter. Beide wurden bereits im vergangenen Jahr zu Ehrenmitgliedern ernannt. Neue Ehrenmitglieder sind Tobias Thomann und Bertram Hinnenberger. Mit zwei Zugaben belohnte und verabschiedete das Orchester das beifallfreudige Publikum.

Moderator Jürgen Bäumle verabschiedet sich

Und seinen Abschied verkündigte an diesem Abend auch Moderator Jürgen Bäumle, der nach knapp 20 Jahren seine stets informativen und oft humorvollen Ansagen abgeben wird. Das Publikum dankte Jürgen Bäumle dafür mit langanhaltendem Applaus und „Standing Ovations“.