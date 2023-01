von Gerd Leutenecker

Der Club blickt zurück auf ein erfolgreiches Jahr: Zahlreiche Herbstmeisterschaften sind in den letzten Monaten erspielt worden. Beim Nachwuchs im Schüler- und Jugendbereich zahlt sich die Intensivierung als Ausbildungsverein aus. Zwei große Turniere finden in diesem Jahr in der Seebodenhalle statt. Unter anderem die südbadische Meisterschaft.

TTC Wehr Der Tischtennisclub Wehr wird von Hans-Peter Kima geleitet. Vier Mannschaften im Ligabetrieb im Erwachsenenbereich und eine gute Nachwuchsarbeit zeichnen den Verein aus. Weitere Details unter www.ttc-wehr.de

Vorsitzender Hans-Peter Kima managt die Interessenlagen seiner aktiven Vereinsspieler. Genügend lizenzierte Trainer sind beim TTC vorhanden. Spielverbesserungen und intensivierte Wettkampfvorbereitungen sollen mehr in den Vordergrund rücken. Der sportliche Wettkampf dominiert das Training im Verein. Dazu werden wieder Vereinsranglisten ausgespielt, „das ist aber freiwillig“, sagte Kima. Aber der reine Freizeitsport soll nicht untergehen.

Während Corona hätten sich die abgetrennten Spielboxen beim Training bewährt, stellte Thomas Siller fest. Der größere Aufwand und die Größe der Trainingshallen in Wehr haben einen Trainingsbetrieb aufrechterhalten, der sich jetzt auszahlt. Was sich auch bei der Tischtennis-Bezirksmeisterschaften im vergangenen November bereits für den Verein bewiesen habe – sechs Titel sind da herausgekommen. „Bei der Jugend läuft‘s gut, wir sind wieder am Wachsen“, konnte Kima außerdem festhalten.

Sondertrainingseinheiten und die erheblichen finanziellen Aufwendungen für den Nachwuchs zahlen sich aus. Schon im März wird ein großes überbezirkliches Turnier für die Jugend ausgerichtet. Dann folgt im November die südbadische Meisterschaft in der Seebodenhalle.

Die Teilneuwahlen haben Bestätigungen gebracht: Kima bleibt Vorsitzender, Schmidt ebenso Kassierer. Elke Huber-Eschbach geht als Schriftführerin in ihr elftes Jahr, und Tobias Leber bleibt zweiter Jugendwart. Auch die Kassenprüfer Thorsten Jakob und David Bader sind wiedergewählt worden. Geehrt wurden Hans-Joachim Schmidt, Thomas Siller, Elke Huber-Eschbach und Carsten Kuck.