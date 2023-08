Der Tischtennisclub Wehr ist vor 70 Jahren gegründet worden. Lange hatten die Wehrer darauf hinarbeiten müssen, bis es mit dem Verein klappte. Dass Addi Schnurr, ein Fußballer, zur Gallionsfigur wurde, überraschte. Und noch mehr, dass man ihn zum ersten Vorsitzenden wählte.

Schnurr, der beim FC Wehr zu den besten Fußballern avancierte, kam nach dem Zweiten Weltkrieg von Trier nach Wehr, wo er Arbeit in der Ciba AG fand. Neben Fußball gehörte Tischtennis zu seinen Passionen. In Trier war Schnurr Stadtmeister. Fußball konnte er in seiner Wahlheimat sofort spielen, Tischtennis nicht. Man kannte den Sport, aber hatte keine Möglichkeiten, ihm nachzugehen. Schnurr sah sich nach Möglichkeiten um, mobilisierte Sportfreunde und gründete eine Interessengemeinschaft. Was fehlte: eine Möglichkeit einem geregelten Spielbetrieb nachzugehen. Es fehlte an Räumen und Management.

Das war Anfang der 1950er-Jahre. Zu jener Zeit tat sich eine neue Spielgemeinschaft auf. Im Hinterhof der „Alten Krone“ traf sich täglich die tischtennisbegeisterte Jugend, um zu spielen – auch bis tief in die Nacht, bei Mond- und Kerzenschein. Spielte das Wetter nicht mit, wurde das Training in die „Brugger-Scheune“ (heute Modehaus Bär) verlegt. Weil der Wunsch nach organisiertem Tischtennis laut wurde, machte man sich erneut Gedanken über einen Verein. Da man die sieben Leute zusammen hatte, die man zur Gründung braucht, wurde diese auf Ende Mai 1953 festgelegt.

Addi Schnurr übernahm den Vorsitz, Werner Diewald den Vize-Posten, die Geschäftsführung und das Amt des Schriftführers. Robert Fricker wurde zum Rechner, Leo Metzig zum Trainingswart und Walter Griener zum Gerätewart bestimmt. 50 Personen trugen sich in die Mitgliederliste ein. Der TTC legte aber einen mit Sorgen hin. Wie sollte es technisch, räumlich und finanziell weitergehen? Aber alles fügte sich.

Die erste Partie spielten die Wehrer gegen Öflingen. Der Nachbarverein, einige Jahre früher gegründet, wollte das Kräftemessen im Juli 1953. Die Freundschaft zwischen den Tischtennisfreunden hielt über Jahre. Als sich die Öflinger Gruppe längst aufgelöst hatte, versammelten die Ehemaligen ihre frühere Gruppe zum Spiel von Traditionsmannschaften. Das war zum 25-jährigen Bestehen des TTC Wehr 1978. Und wie im ersten Spiel 1953 teilten sich die Wehrer und Öflinger die Punkte.