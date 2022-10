von Gerd Leutenecker

Vielfältig sind die Einsätze des Tierschutzvereins Wehr-Öflingen weiterhin. Die Überpopulation von Wildtieren im Wehradelta bleibt herausfordernd. Über 100 Einsätze fanden im vergangenen Jahr statt, wie bei der Hauptversammlung des Tierschutzvereins berichtet wurde. 41 Tiere, vom Igel bis zur Schildkröte, sind vermittelt worden, darunter 33 Katzen. Der Verein selber ist mit beherztem Vorstand in ruhigen Fahrwasser.

„Erschreckende Zustände waren wieder darunter“, berichtete Vorsitzende Christine Lorenz. Beispielsweise eine verletzte Katze, die bereits leicht angefroren war oder ausgesetzte Hamster und Kaninchen im Wald, die samt Stall entsorgt worden waren. Einige Messi-Katzen und Hunde, die bei zwei Frauchen verwahrlosten. Demenz bringe Gefahren für Haustiere mit sich: „Da müssen wir behutsam eingreifen“, so Lorenz.

Bei einigen orientierungslosen Katzen und Hunden glückte die Hilfe hingegen reibungslos, weil die Eigentümer sich bereits auf die Suche gemacht und die Hilfe vom Tierschutzverein zusätzlich angefordert hatten: „Blindheit und Demenz gibt es auch bei Tieren“, weiß Lorenz.

Tiere richtig kennzeichnen

Andere Fundkatzen kamen auf kuriose Weise nach Wehr. So ein zahmer Schmusetiger hatte in Stein auf dem Parkplatz eines Pharmakonzerns sein Revier, war in ein offenes Autofenster geklettert und reiste so bis auf der Zelg. Die Umstände klärten sich schnell, die Katze war zum Glück gechippt. Aber das Chippen alleine reiche nicht aus.

„Die Tiere müssen nach dem Chippen oder Tätowieren bei den Organisationen registriert werden“, hob die stellvertretende Vorsitzende Claudia Sielaff hervor. Aus Datenschutzgründen mache das nicht der Tierarzt, die Tierhalter sind in der Pflicht.

Einzig die gestiegenen Kosten durch die neue Gebührenordnung für Tierärzte bringe die Vereinskasse in leichte Schieflage. Aber noch ist ein Polster vorhanden. Über 43.000 Euro Ausgaben kamen in 2021 zusammen, davon 60 Prozent für Tierärzte und 30 Prozent für Unterbringung. Bevor Fundtiere weitervermittelt werden, ist eine verpflichtende Untersuchung samt Impfungen und Kastration nötig. Per Inserat vermittelt der Tierschutzverein Wehr-Öflingen auch häufig Tiere in den Raum Freiburg.

Zu viele Wildtiere

An die komplette Wiederwahl des Vorstands schloss sich eine Gesprächsrunde an, die Problemlagen offenlegte. Trotz Fütterungsverbot an der Wehramündung sei der Wildtierbestand zu hoch. Gegenseitige Verletzungen der Enten und Schwäne werden gemeldet. „Aber da dürfen wir nichts machen“, so Lorenz. Sie muss die Meldungen an die Jäger weiterreichen. Die Weihnachtszeit macht dem Tierschutzverein Sorge. „Tiere sind kein Spielzeug, bitte nicht verschenken“, so Sielaffs dringender Appell.

Der Tierschutzverein Wehr-Öflingen hat aktuell 90 Mitglieder. Jahresbeitrag 20 Euro. Infos unter www.tierschutzverein-wehr.de