von sk

Mit dem Mundart-Krimi „Der Elefant im Porzellanladen“ von C.B. Gilford hatte die Theatergruppe Wehr-Öflingen ihre Premiere im Haslere Bürgersaal. Erstmals nach über 35 Jahren wagte sich das Ensemble an eine Kriminalkomödie, gespickt mit schwarzem englischen Humor und alemannischer Würze. „Zugegeben, wir wussten nicht genau, ob dieser Humor beim Publikum ankommt“, so Regisseur Uli Maier. Aber die Zweifel sind unberechtigt: Mit reichlich Szenenapplaus und herzhaftem Lachen bedanke sich das Publikum. Weitere Aufführungen sind im Gemeindesaal Hasel am Freitag, und Samstag, 11. und 12. November , jeweils um 20 Uhr und am Sonntag, 13. November um 18 Uhr. Karten gibt es noch beim Dorfladen Öflingen und an der Abendkasse.