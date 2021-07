Ab kommender Woche wird es keine gemeinsame Corona-Schnelltest-Station von Stadt und den beiden DRK-Ortsvereinen mehr geben. Dies kündigte Bürgermeister Michael Thater im Gemeinderat an. Zum 1. August habe der Bund die Regeln für das Einrichten von Teststellen völlig neu geregelt. Dadurch werde der administrative und bürokratische Aufwand so hoch, dass Stadtverwaltung und Vereine übereingekommen seien, das Angebot einzustellen. Wehr sei mit dieser Entscheidung nicht alleine. Die Neuregelung führe dazu, dass die Test-Infrastruktur flächendeckend komplett heruntergefahren werde. „Ich weiß nicht, wie sich der Bund das vorstellt, wenn die Urlaubsrückkehrer alle getestet werden müssen“, kritisiert Thater, der betonte, dass die Testmöglichkeiten vor allem von Ehrenamtlichen getragen wurden. Die letzte Testmöglichkeit besteht nun am kommenden Freitagabend, von 19 bis 20 Uhr an der Mediathek in Wehr.

