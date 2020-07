von Hansjörg Bader

Der Tischtennisclub (TTC) Wehr sieht mit großem Optimismus der Meisterschaftsrunde 2020/21 entgegen. Diese startet, wenn alles nach Plan läuft und Corona kein Strich durch die Rechnung macht, im September kurz nach den Sommerferien. Für den Mitte des vorigen Jahrhunderts gegründeten Wehrer Club wäre es die 67. Spielsaison der Vereinsgeschichte. Nach der Gründung 1953 schlossen sich die TT-Sportler dem TV Wehr an, weil dieser dem neuen Wehrer Verein Trainingsmöglichkeiten bot, die dieser sonst nirgends in der Stadt fand. Nach elfjährigem harmonischem Zusammengehen ging die TT-Abteilung in die Selbstständigkeit. Da hatte sich der Tischtennissport in Wehr aber schon längst einen Namen gemacht. Innerhalb kurzer Zeit schaffte dieser den Weg in die TT-Oberliga, die oberste Klasse in Südbaden.

Kreis Waldshut Kreistag Waldshut stimmt gegen eine Corona-Sonderzahlung für die Mitarbeiter des Klinikums Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Im Laufe der folgenden Jahrzehnte sollte es aber noch besser für den Verein kommen. Mit Unterstützung bezahlter, guter und internationaler Spieler schaffte dieser fast den Sprung in die Zweite TT-Bundesliga. Alleine eine Entscheidung am grünen Tisch verhinderte den Aufstieg in die zweithöchste deutsche Spielklasse. Die Wehrer beendeten daraufhin das Abenteuer mit Profisportlern und zogen sich zurück in den Amateurbereich. Seither wird wieder auf Bezirksebene gespielt und das im Moment ohne größere Ambitionen wieder regional mitmischen zu wollen.

Wehr Der Neubau des abgebrannten Kindergartens Seeboden in Wehr soll im September beginnen Das könnte Sie auch interessieren

Zur neuen Spielsaison 2020/21 hat der Club drei Herrenteams gemeldet. Die werden antreten in der Bezirksliga, der Kreisliga und der Kreisklasse C. Insgesamt 22 Herren/Junioren sowie drei Damen/Juniorinnen bilden den derzeitigen aktiven TT-Kader. Die Mannschaften sind dem Verband genannt. Sie müssen allerdings noch von diesem genehmigt werden. Der Club rechnet aber nicht mit größeren Korrekturen. Ebenfalls eingereicht wurden auch die Junioren- und Schülerteams. Vier werden die Farben des Clubs in der Saison 2020/21 vertreten. Ist alles geklärt und die Sommerpause vorbei, wird vom Club ein verstärktes Training aller erwartet. Natürlich nur in dem Umfange wie es Corona gebietet und der TT-Verband, die Landesregierung sowie die Stadt Wehr es erlauben.

Wehr So sieht Wehrer Kulturarbeit in Krisenzeiten aus Das könnte Sie auch interessieren

Im Moment findet Training nur unter erschwerten Bedingungen statt. Die Sportler dürfen keine Umkleideräume und Duschen benutzen und haben in der Halle Distanz zu einander zu wahren. Beim Spielen an den TT-Tischen kein Problem, haben diese doch eine Länge von 2,74 Metern und da ist der vorgeschriebene derzeitige Mindestabstand von 1,50 auf jeden Fall gewahrt. Mit den beginnenden Sommerferien Ende Juli bleiben die Wehrer Hallen zunächst einmal für sechs Wochen geschlossen und damit fällt das übliche Indoor-Training für die Sportler aus. Für diese Zeit hält der TTC Wehr aber für alle ein Alternativprogramm bereit. Dieses bot bislang immer eine gute Mischung aus Sport und Vergnügen an. Und das soll es auch 2020 geben. Vorausgesetzt Corona verdirbt nicht das Ferien-Konzept.