Der Verein

Die Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN) ist ein Zusammenschluss der Zünfte aus Öflingen, Murg, Ryburg/CH, Murg, Todtmoos und Karsau, hat 700 Mitglieder und gründete sich 1964. Die jährlichen Narrentreffen der VHN sind echte Besuchermagnete und aus der Fasnachtslandschaft am Hochrhein nicht mehr wegzudenken.

Die Veranstaltung

Das traditionelle Narrentreffen wird jedes Jahr von einer anderen Mitgliedszunft in deren Heimatort organisiert. Grundsätzlich ist die Veranstaltung also nichts Neues, etwas ganz Besonderes ist aber die Nachhaltigkeit dieser Narrentreffen. Denn die VHN koordiniert zusammen mit ihren Partnern in der Kooperationsgemeinschaft „Narrenfahrplan“ (DB, Regio AG, Waldshuter Tarifverbund (WTV), Regio Verkehrsverbund Lörrach (RVL), SBB Deutschland GmbH, Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte, Verband Oberrheinischer Narrenzünfte, Zünfte vom Hochrhein) den Zugverkehr auf der Hochrheinschiene an allen Tagen mit Großveranstaltungen in der Fasnachtszeit. Jede Menge Verkehr soll sich so von der Straße auf die Schiene verlagern, denn Hästräger wie auch Besucher können ihr Auto zuhause lassen.

Der Verein und die Pandemie

Als Verein, der seine Hauptaktivität in der Fasnachtszeit hat, traf Corona natürlich schwer. Die VHN hofft auf ein Narrentreffen in 2023. Außerdem feiert Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte 2024 ihr 60-Jähriges Bestehen, hier kann das Preisgeld gut unterstützen. Ein Teil des möglichen Preisgeldes soll auch an eine Einrichtung der jeweiligen Mitgliedszünfte gehen.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Beim zwölften gemeinsamen Vereinswettbewerb loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro für nachhaltige Veranstaltunsgkonzepte aus. Welche der 47 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden die Leser. Ab Montag, 14. März, bis Donnerstag, 31. März, können sie für ihren Verein abstimmen. In diesem Jahr findet die Abstimmung erneut ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine22 ) wird am 14. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Donnerstag, 31. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2022 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro – jeweils 15.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

