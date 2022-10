von Hans-Jürgen Sackmann

Einen Einblick in die Technischen Diensten der Stadt Wehr verschafft sich der Wehrer Gemeinderat am Freitagnachmittag. Die Mitarbeiter leisten sehr gute Arbeit, doch der Altersdurchschnitt macht dem Bürgermeister etwas Sorgen. Bei den Gewächshäusern besteht Handlungsbedarf.

„Die Technischen Dienste sind das Aushängeschild der Stadt Wehr. Mit sehr viel Energie hält die Truppe Wehr blitz blank. Der schöne Blumenschmuck in der Stadt wird von den Gästen und Bürgern geschätzt und bewundert“, so Bürgermeisters Michael Thater zu Beginn des Rundganges.

Technische Dienste Zu den Technischen Dienste gehören der Bauhof und die Stadtgärtnerei. 22 ausgebildete Gesellen oder Meister arbeiten auf dem Bauhof, der Schreinerei und der Gärtnerei. In der Schreinerei wird ein Lehrling ausgebildet. So kann die Stadt 19 Prozent Mehrwertsteuer einsparen und schnell reagieren. Sorgen bereitet dem Bürgermeister etwas das Durchschnittsalter der Belegschaft von über 45 Jahren: „In etwas mehr als fünf Jahren werden wir relativ viele Mitarbeiter in den Ruhestand verabschieden“.

Im Fünf-Jahres-Rhythmus macht sich der Gemeinderat der Stadt Wehr ein Bild über den unauffällig arbeitenden Betrieb der Technischen Dienste, die von Werner Grether geleitet werden. Auch mit Blick auf die Haushaltsberatungen 2023 konnte die im Jahre 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgefallene Begehung des Rates nachgeholt werden.

Auf dem Rundgang durch den Bauhof wurden dem Gemeinderat der Fuhrpark mit 15 Fahrzeugen, sieben Anhängern und weiteren Gerätschaften vorgestellt. Darunter befinden sich ein MAN Lkw und ein Unimog Lader mit über 25 Einsatzjahren. Bei beiden Fahrzeugen können der TÜV und der Kundendienst selbst erledigt werden, sind robust und werden immer noch geschätzt. Elektrisch angetriebene Kommunalfahrzeuge sind noch zu teuer und derzeit kein Thema bei der Beschaffung.

Anschließend wurde die Schreinerei in Augenschein genommen. Sie verfügt über ein großes Lager an Beschlägen und Verschraubungen aller Art. So können allfällige Reparaturen in den drei Schulen, Kindergärten, den zwei Rathäusern und allen städtischen Gebäuden schnell ausgeführt werden. Eine neue Abzugsanlage ist in der Schreinerei die nächste größere Investition, die ansteht.

Gut eingerichtet: Bürgermeister Michael Thater (ganz links) und Werner Grether, Leiter der Technischen Dienste (ganz rechts) präsentierten dem Rat den Stolz des Bauhofes, die Schreinerei mit großem Ersatzteillager. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Der Rundgang führte am Schlachthof vorbei zur Stadtgärtnerei. Sie verfügt acht Fahrzeuge und drei Anhänger mit drei Kommunaltraktoren. Es werden alle öffentlichen Anlagen betreut, wie die Außenanlagen des Rathauses, der Stadthalle und der Schulen. Für Blumenschmuck bei den Trauungen und den städtischen Veranstaltungen sorgt die Gärtnerei. Nicht ganz klar ist der Betrieb der Gewächshäuser. Da ist für den Leiter Klaus Brandl und den neuen Mitarbeiter Patrik Böhler Handlungsbedarf gegeben und eine Zukunftsstrategie gefragt. Wurde doch vor fünf Jahren die Pflanzenaufzucht aufgegeben und das große Gewächshaus inzwischen außer Betrieb genommen. Ansätze gibt es für Synergieeffekte. So zieht die Försterin Swantje Schaubhut ihre Ulmen im kleinen Gewächshaus selbst und mit großem Erfolg.

Neueste Errungenschaft: Dem Gemeinderat und Bürgermeister Michael Thater begutachteten den in diesem Jahr neu angeschafften Sauerburger Böschungsmäher Typ ALPA 2150. Bild: Hans-Jürgen Sackmann | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Weiter führte die Runde um Abschluss in die Sozialräume der 22 Mitarbeiter und der Bürgermeister fasste die gewonnenen Eindrücke zusammen: „Die städtischen Dienste sind gut ausgestattet. Die älteren Gerätschaften werden, wie es der Aufwand zulässt, bei Bedarf repariert und weiter betrieben. In naher Zukunft ist keine größere Investition geplant.“