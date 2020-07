von sk

An der Kreuzung stand ein 52 Jahre alter Taxifahrer und fuhr auf die Öflinger Straße auf. Dabei übersah er einen auf dem Radweg in Richtung Wehr fahrenden 80-jährigen auf seinem E-Bike. Es kam zum Streifvorgang, wodurch der E-Bike Fahrer stürzte und sich dabei verletzte. Er wurde mit dem DRK ins Krankenhaus verbracht. Am Renault des 52-jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro, am E-Bike 200 Euro.