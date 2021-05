von sk

Schon seit 2003 beteiligt sich die Talschule Wehr an der Aktion Sammeldrache, die den Beteiligten ein Entsorgungsproblem nimmt, der Schule aber grüne Umweltpunkte (GUPs) einbringt. Im vergangenen Jahr wurde so gut gesammelt, dass die Talschule Platz 8 belegte. Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die den Sammeldrachen so fleißig „fütterten“.

Für die GUPs kann die Talschule wertvolle Schulmaterialien durch den Sammeldrachen erhalten. Bereits angeschafft wurden zahlreiche Spielmaterialien für die Pausen und den Sportunterricht, Lern- und Lehrmaterialien für den Sachunterricht und den Bereich des Erstlesen. Vor dem Computerraum der Talschule steht die „Grüne Umwelt-Box“, ein Erfassungssystem für leere Tinten- und Tonerkartuschen aus Druckern. Alle leeren Kartuschen, die direkt in der Schule anfallen, oder von zu Hause mitgebracht werden, können darin gesammelt werden. Die Kartuschen werden bei der Firma Interseroh Product Cycle GmbH gereinigt, aufbereitet und wiederverwendet. Das System zahlt sich so doppelt aus: Für die Bildungseinrichtungen und für die Umwelt.

Die Talschule sucht auch weiterhin Firmen, die in ihrem Betrieb solch eine Box aufstellen möchten, die auf Anruf gebracht und auf Anruf angeholt wird. So hat der Betrieb ein Entsorgungsproblem weniger und die Schule profitiert davon, wird. Firmen, nicht nur aus Wehr, die die Talschule unterstützen wollen, können sich an Birgit Basler wenden. Sie erhalten dann Informationen, wie sie sich an der Aktion beteiligen können.