Passend zum Unterrichtsthema „Müll und Umwelt“ begaben sich mehrere Klassen der Talschule Wehr Ende März auf Müllsuche. Wie jedes Jahr unterstützt die Talschule die Stadtputzete in Wehr und sammelt säckeweise unterschiedlichsten Müll an den Straßenrändern, in den Parks und Grünanlagen und auf den Spielplätzen. Die Umwelt wird von Müll befreit und die Talschüler erlangen gleichzeitig auf praktische Weise das Bewusstsein über den schonenden Umgang mit der Umwelt und der Natur.