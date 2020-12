von sk

Laut Polizei kam es am vergangenen Montag, 7. Dezember, zwischen 4 und 5 Uhr morgens zu einem Einbruch in einem Wohnhaus in der Todtmooser Straße. Dabei wurde die Haupteingangstüre aufgehebelt, anschließend bei zwei Wohnparteien im Ober- und Dachgeschoss die Eingangstüre ebenfalls aufgehebelt. Die Unbekannten entwendeten einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe. Die Ermittlungsgruppe Einbruch sucht mögliche Zeugen (Telefon 07741/831 60).