Noch ist der Sommer nicht vorbei. Doch das diesjährige Suserfest der Narrenzunft Öflingen am Sonntag, 17. September, ist mit Schlachtplatte und Neuem Wein bereits der erste Vorbote des bevorstehenden Herbstes.

Erstes Herbstfest im Jahr

Bereits um 10 Uhr am Sonntagmorgen, lockt zünftige Frühschoppenmusik auf den Schulsportplatz in Öflingen. Weiter geht es dann ab 11.30 Uhr traditionell weiter mit den Fidelen Dorfmusikanten. Sie sind der Garant für gute Musik und tolle Stimmung.

Ab 11 Uhr bereits duftet der Platz nach leckerer Schlachtplatte und aus dem Fass wird der erste Neue Wein ausgeschenkt. „Das Kernkonzept des Fests“, so Zunftmeister Michael Sutter, „besteht darin, die Besucher mit einer Vielfalt von Schlachtplatten und frischem Traubenmost bei mitreißender Böhmisch-Mährischer Musik zu unterhalten.“ Und das gelingt der Narrenzunft Öflingen seit fast 30 Jahren.

Die Mitglieder der Narrenzunft Öflingen, die Rhy-Deufel, die Humbelhexen und die Schrättele sorgen dafür, dass keiner der Gäste hungrig oder durstig aufstehen muss. Bei schönem Wetter wird das Fest wie gewohnt draußen gefeiert. „Sollte das Wetter nicht so mitspielen, begrüßen wir unsere Gäste direkt in der Sporthalle“, so Michael Sutter. Auf der Speisekarte stehen auch verschiedene Spezialitäten wie Schlachtplatte komplett mit Kartoffelpüree, Kesselfleisch oder Blut- und Leberwurst mit Sauerkraut, Bratwürste mit Kartoffelsalat und nachmittags ein gut sortiertes Kuchen- und Tortenbufett. An eine Kaffee oder Tee wurde natürlich ebenfalls gedacht. Auch für ein Kinderprogramm ist gesorgt. Mit Kindermenü und Schminken haben dann auch die kleinen Gäste ihren großen Spaß.

Bis zur Abenddämmerung hält der Festrummel an: Zum Ausklang mit Hits aus der Musikbox.