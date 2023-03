Wer sind eigentlich „Wir“? Die Frage von Frederic Hormuth ist berechtigt. Politiker reden gern in der Wir-Form (siehe Merkels „Wir schaffen das“ und Obamas „Yes, we can“). Was wäre die Politik ohne dieses Wörtchen „wir“? Auch Autoren und Journalisten benutzen gern „wir“ statt „ich“ in ihren Texten, Artikeln, Büchern und Reden. Wir klingt gut, immerhin ist es doch der Pluralis Majestatis, die Mehrzahl der ersten Person. Das Wir gibt es viel, als Lied, im Roman, im Spielfilm, in Fernsehserien, als Band und als Gefühl.

Über das Wir-Gefühl, das Zugehörigkeitsgefühl einer sozialen Gruppe, hat sich der hessische Klavierkabarettist in seinem neuen Soloprogramm Gedanken gemacht. Viele kennen das Wort „ich“ nicht mehr, wir wollen dazugehören. Das ist guter Stoff für politisches Kabarett. Auf dem Weg aus der Pandemie in die nächsten Krisen hat Horvath im Bürgersaal des Alten Schlosses im intimen Rahmen über Krieg, Energie, Corona, Volk und Natur geplaudert.

Die Ausgrenzung der vergangenen zwei Jahre war schon eine schlimme Sache, meint er und besingt die leeren Regale mit dem einsamen Paket Vollkornnudeln, das schon Jahre da liegt und das keiner will. In seinem Kleinkunstprogramm tauchen die üblichen Verdächtigen auf: Merkel, Scholz, Merz, Laschet, Trump und Putin. Und die Klimakleber, über die Hormuth auch eigene Ansichten hat, ähnlich wie über die Energiewende auf das verballhornte „Herbst“-Gedicht von Rilke – eine der besten und witzigsten Nummern im ganzen Programm.

Der Kabarettist, wie auf allen Fotos mit schwarzem Jackett über buntem T-Shirt mit Aufdruck (diesmal: David Bowie), fragt sich, was aus dem „wir“ wird nach all den Lockdowns und Abstandhalten. Ob das Händeschütteln mal wieder kommt, ob man sich umarmt, ob in geschlossenen Räumen mal wieder so richtig gelacht wird und man eng zusammenrückt wie früher bei der Kleinkunst? Da rät er, sich mal wieder aus der Komfortzone herauszuwagen. Das sind gut gemachte, satirische Wartungsarbeiten nach der Pandemie.

Einige Versöhnungsvorschläge

Hormuth will das gespaltene Land wieder vereinen und macht einige gescheite und hintergründige Versöhnungsvorschläge. Auch warnt er davor, dem „gesunden“ Menschenverstand zu trauen, es brauche auch den ungesunden. Und er fragt mit einigem Hintersinn, wie wir die virologische Unschuld wieder kriegen.

Obwohl er auch über Persönliches, über seinen kleinen Sohn, den Partnerlook im Rosenkohl-Pyjama redet, und markante Songs über den „letzten Pazifisten“, den „erschöpften Optimisten“ und „andere Menschen“ am Klavier produziert – seine Wir-Nummern gefallen mir, pardon uns, am besten. Der Abend mit Frederic Hormuth war kein Schenkelklopfer und nicht gerade der große Lacher, brachte aber doch einige Denkanstöße und war auf geistreiche Art unterhaltsam.