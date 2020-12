Nach 30 Jahren im Dienst der Stadt Wehr ist Christine Otto in dieser Woche in den Ruhestand verabschiedet worden. Dies teilte Bürgermeister Michael Thater im Gemeinderat mit. Fast 19 Jahre war sie im Vorzimmer des Bürgermeisters eine wichtige und verlässliche Anlaufstelle im Wehrer Rathaus. Ihre Nachfolgerin Anna Meier ist bereits eingearbeitet, sie war bislang im Stadtbauamt vor allem mit baurechtlichen Angelegenheiten beschäftigt. Ihre Stelle wird aktuell ausgeschrieben, ebenso die Stelle des Leiters der Abteilung Hochbau, Michael Herr, der die Stadtverwaltung auf eigenen Wunsch verlassen wird. Schon seit einiger Zeit geregelt ist die Nachfolge von Bauamtsleiter Thomas Götz, der Ende Januar in Ruhestand gehen wird. Wie bereits bekannt, wird das Amt künftig von Ramona Meyer geführt, bislang stellvertretende Hauptamtsleiterin und „Ratsschreiberin“. Diesen Posten wird nun Sina Hauf übernehmen, bislang für Personalangelegenheiten zuständig.