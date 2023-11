Wehr-Öflingen – Beim Haus der Diakonie liegen Abschied und Neubeginn dicht beieinander. Der Diakonieverein wird weitgehend aufgelöst, stattdessen werden ein Förderverein und eine gemeinnützige GmbH gegründet, die die Trägerschaft des Hauses der Diakonie übernehmen wird. Die Heimleiterin Ulla Krug geht Ende des Jahres in Ruhestand, und Jörg Markowski wird die Leitung der gGmbH übernehmen.

Ein bisschen Wehmut war schon dabei, als die Mitglieder in ihrer Sitzung am Donnerstag die entsprechenden Vorschläge des Vorstandes billigten, aber der evangelische Pfarrer Peter Hasenbrink tröstete: „Die Arbeit des Diakonievereins geht weiter, nur in anderer, zukunftsfähiger Form.“ Bürgermeister Michael Thater erklärte, der Diakonieverein Wehr-Öflingen sei quasi „die Mutter des Hauses der Diakonie“. Er sprach allen, die sich engagiert hatten, den Dank der Stadt aus und beglückwünschte die Mitglieder zum Geburtstag des neuen Fördervereins.

Der Grund für die Strukturreform liegt darin, dass der Diakonieverein als Träger des Hauses der Diakonie zu einem mittelständischen Unternehmen geworden ist, denn er ist der Besitzer der Liegenschaften und verantwortlich für die Finanzierung der Immobilien und der Mitarbeiter. Das bedeutet, dass die Mitglieder – einst waren es 800, heute sind es rund 200 – die volle finanzielle Verantwortung tragen. Der Vorstand hatte daher beschlossen, eine gemeinnützige „Haus der Diakonie GmbH“ zu gründen, die die Trägerschaft der Einrichtung übernehmen wird. Zugleich wurde der „Förderverein der Diakonie Wehr-Öflingen“ gegründet. Die Mitglieder des Diakonievereins wurden gebeten, aus dem Verein aus- und in den neuen Förderverein einzutreten. 85 Personen folgten dieser Bitte. Der bisherige Diakonieverein besteht somit nur noch aus drei institutionellen Mitgliedern: Dem Diakonischen Werk Hochrhein, der Hanna-und-Paul-Gräb-Stiftung und eben dem neuen Förderverein. Diese werden Gesellschafter der „Haus der Diakonie gGmbH“. Das Vermögen des Diakonievereins in Höhe von 15.000 Euro geht an die gGmbH über, die anderen Institutionen steuern jeweils 5000 Euro bei. Dementsprechend stellt der Förderverein drei der fünf Aufsichtsräte. „Die Geschäftsführung der gGmbH ist dem Aufsichtsrat verantwortlich und arbeitet nach dessen Anweisungen“, erklärte der Vorsitzende Rainer Kaskel.

Der Diakonieverein hatte in den vergangenen vier Jahren rund 6,7 Millionen Euro in den Um- und Ausbau der Häuser entsprechend der Baumindestverordnung investiert und 40 neue Wohneinheiten geschaffen. Dies wurde möglich durch den Neubau des Hauses Kreuzmatt und den Ersatzneubau des Hauses Detlev Wunderlich. Rainer Kaskel dankte allen Spendern, der Hanna-und-Paul-Gräb-Stiftung sowie dem Verein Kunst und Diakonie, der verschiedene Kunstaktionstage organisiert hatte, und allen Mitarbeitern. Großen Dank und Anerkennung sprach er der Leiterin Ulla Krug aus, die seit 2002 das Haus „hervorragend geführt und geprägt“ habe. Sie wird Ende des Jahres in Ruhestand gehen. Geschäftsführer der neuen gGmbH wird Jörg Markowski (Jahrgang 1969), der mehr als 20 Jahre lang Erfahrungen in der Behindertenarbeit gesammelt hatte. Schatzmeister Wolfgang Kemmerling berichtete, dass der Umsatz des Diakonievereins von 3,8 Millionen Euro (2015) auf 4,6 Millionen (2022) gestiegen war. Die Personalausgaben machen mit 3,6 Millionen Euro den Löwenanteil der Kosten aus.